Tunisie: Des régions compétitives pour attirer les investisseurs

Des zones de libre-échange

Il s'agit aussi de faciliter l'accès des habitants des zones intérieures aux centres urbains situés dans les grandes villes et aux ports, à travers l'élargissement du réseau ferroviaire et le renforcement des services de transport et de logistique. Les investissements publics seront répartis d'une façon équitable entre les régions pour exploiter au mieux leurs avantages préférentiels et rendre plus aisée l'opération de commercialisation du produit final.

Des zones de libre-échange et des espaces logistiques seront aménagés au niveau des points frontaliers. Les pouvoirs publics visent à développer le commerce avec les pays voisins, en l'occurrence la Libye et l'Algérie en toute légalité. Une telle orientation permettra de mettre fin aux opérations de contrebande constatées actuellement.

Il est prévu également de moderniser les ports et les aéroports dans le cadre d'un environnement compétitif. Les budgets seront également répartis à parts égales à travers toutes les régions pour réaliser des programmes spécifiques et fournir les avantages financiers et fiscaux aux promoteurs qui veulent investir dans ces régions jadis laissées pour compte.

Dans ce cadre, les pouvoirs publics vont tenir compte des indicateurs de développement régional qui sont mis à jour régulièrement pour refléter en toute fiabilité la réalité des progrès réalisés au double niveau local et régional. Dans le but de stimuler le développement local et régional, il est prévu, de même, de mieux exploiter les ressources et richesses natuerlles disponibles qui seront valorisées. Une nouvelle conception des districts économiques sera appliquée en prenant en considération les ressources naturelles disponibles et les compétences humaines pour définir les priorités en fonction des besoins exprimés.

Des pôles de développement seront également créés pour accélérer la réalisation des projets de développement conformément à une carte comportant les sites économiques de chaque région en veillant à la diversification des secteurs d'activité. Il s'agit de relever le niveau de compétitivité de la région et de fournir un climat d'affaires adéquat ainsi qu'une infrastructure de base solide, des équipements collectifs et des commodités modernes. Cette transformation des régions permettra, sans doute, d'encourager l'initiative privée et la création de nouvelles entreprises dans des zones industrielles aménagées. Les régions seront connectées également du réseau Internet de haut débit afin d'assurer une égalité de chance entre tous les citoyens et de diminuer la fracture numérique entre les régions côtières et celles de l'intérieur du pays.