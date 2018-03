Tunisie: Le CCL doit être amendé

Hier en fin d'après-midi, une délégation a rencontré le ministre des Affaires locales et de l'Environnement, Riadh Mouakher, pour lui demander de soutenir une partie des amendements revendiqués par le réseau. Politiquement, les 50 élus seront tiraillés entre leurs convictions et "l'alignement partisan" lors du vote. «Personnellement, j'espère que nous pourrons présenter ces amendements au nom du réseau, mais, évidemment, chaque député est libre de présenter des amendements au sein de son propre bloc», conclut Leïla Ouled Ali.

Fort de ses cinquante députés issus de plusieurs groupes parlementaires, le réseau compte peser dans les débats lors de la plénière. "Nous avons environ 22 amendements que nous voulons apporter au texte", explique la coordinatrice du réseau. Selon elle, le projet actuel voté par la Commission de l'organisation de l'administration et des affaires des forces armées ne garantit pas la protection des espaces verts, des forêts et du littoral. "Il faut comprendre que le CCL est une mini-constitution pour le pouvoir local, précise-t-elle. Or, en l'état, il serait possible d'envisager des constructions et des projets de développement sans le respect des normes environnementales". La coordinatrice du réseau tient toutefois à affirmer que les cinquante élus ne sont pas des "écolos fanatiques".

