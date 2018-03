Congo-Kinshasa: Incendie à l'hôpital du Cinquantenaire - Une ambulance et deux cliniques mobiles parties en fumée !

Au lendemain de l'incendie, soit le 9 mars, le ministre de la Santé a fait une visite d'inspection sur les lieux pour s'enquérir de la situation, il sera étonné de constater que la réalité était toute autre et qu'elle contrastait nettement avec la version répandue dans la ville. Les structures de l'hôpital situées loin des hangars où sont gardés les ambulances étaient intactes. Aucun bâtiment n'a été touché. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Autant dire que les soins seront dispensés comme à l'accoutumée, sans aucune restriction. La police scientifique, conduite par le général Kasongo, ainsi que les agents du Parquet qui se sont rendus immédiatement sur place, ont également fait le même constat. Toutefois, une enquête a été diligentée pour connaître l'origine de ce désagrément. Selon les premiers éléments de l'enquête, un court-circuit serait à la base de cet incendie qui fait perdre à l'hôpital une ambulance et deux cliniques mobiles.

L'hôpital du Cinquantenaire a ouvert, le 9 mars, ses portes aux heures habituelles. Les patients ont pu se rendre à cet établissement hospitalier pour leurs consultations régulières comme si de rien n'était. Seulement à une centaine des mètres plus loin de l'entrée principale qui conduit vers les cabinets de médecins, la vue des débris traînant au sol laisse entrevoir l'intensité de l'incendie ayant ravagé la veille un hangar pour ambulances. Tous ceux qui avaient emprunté l'avenue de la Libération le soir du 8 mars, au moment où s'était déclaré l'incendie, se sont laissés bernés par l'illusion de croire que c'était tout le bâtiment qui était en feu. Une vidéo postée sur le net et partagée à souhait sur les réseaux sociaux montrait un espace envahi par des flammes difficiles à maîtriser qui allaient en se propageant sur l'ensemble du site.

