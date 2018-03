Congo-Brazzaville: Journée du 8 mars - Juste Désiré Mondelé: « les femmes constituent l'épine dorsale de notre société »

Le député de Ouenzé 1, l'a fait savoir, le jeudi 8 mars, au cours d'une rencontre avec les veuves de la Paroisse Notre-Dame-de-Fatima de Mpila.

« Il fallait qu'il y ait cette rencontre aujourd'hui pour expliquer qu'elles étaient la substance même de notre société. C'est une journée de la femme qui exalte les femmes », a -t-il précisé soulignant que les femmes de Ouenzé ont toute son estime et sa sympathie.

Au cours de cette descente, les mamans de la paroisse visitée ont exprimé leurs doléances au député de la première circonscription de Ouenzé, des doléances se rapportant à quelques difficultés, dont elles rencontrent notamment celles liées au manque de soins adéquats pour certaines d'entre elles, eu égard à leur âge, et à l'insuffisance des moyens financiers surtout pour faire face à leurs besoins.

Le député Juste Désiré Mondelé en a pris bonne note et les a exhortés à beaucoup prier pour le pays et pour leurs familles respectives et de bons conseils surtout pour l'avenir du pays.

Après la Paroisse Notre-Dame-de-Fatima, la délégation a également fait escale à la maison du citoyen, une permanence parlementaire où il y a eu une visite guidée des installations. Ce bâtiment comprend cinq bureaux : un cyberespace; une salle de formation régulière à l'informatique... Bientôt le démarrage d'un programme de soutien scolaire aux élèves de la troisième et de la terminale. C'est à la fois un endroit ludique et pédagogique.

Sur les notes prises, le député de la première circonscription de Ouenzé, Juste Désiré Mondele, a rappelé les actions qui seront menées, d'ici là, conformement à la politique qu'il entend mettre dans sa circonscription : « On peut citer : la création d'un hebdomadaire intitulé « Ba Sango ya Ouenzé ». Ici, on parlera de l'arrondissement 5 et de la vie à Ouenzé ainsi que de ses personnalités. On exhumera tout ce qui est sportif, nos fiertés et enfin toute la vie de Ouenzé et de son quotidien », a-t-il précisé.

Dans son propos liminaire précédent, une descente dans les quartiers 51 et 52 Ouenzé, parlant d'une rumeur qui circule sur les réseaux sociaux d'une éventuelle marche, le 10 mars, Juste Désiré Mondele a déclaré : « Nous sommes au cœur de là où il y a eu les évènements du 4 mars. Je suis aussi un des victimes, après la tragédie que notre pays a eu à connaître. Les impacts de cette tragédie sont encore visibles dans la plupart des mémoires de nos citoyens. Ce n'est pas la voie à suivre, nous avons un cadre institutionnel, celui qui trouve qu'il a aussi les possibilités, il n'a qu'à faire un acte de candidature au lieu de perturber le peuple », a-t-il déclaré, soulignant que le peuple de Ouenzé est mature. « Faite une enquête, il n'y a pas eu une seule maison qui a été saccagée ici pendant la guerre du 5 juin. On en a peut-être pas parlé assez , nous à Ouenzé, nous sommes fiers de portée le flambeau de l'unité nationale. Alors personne quelle que soit sa velléité, ne perturbera pas la paix et la cohésion dans notre pays. Celui qui se mettra debout pour faire la pagaille, croisera la loi », a-t-il conclu.