Congo-Kinshasa: Élections - Vers une coalition MLC-Palu-UNC !

Au cours des échanges de vendredi, les participants ont passé en revue l'évolution du processus électoral ainsi que les modifications intervenues dans la nouvelle loi électorale sur fond des discussions sur la « possibilité de gagner ensemble les élections ». Lugi Gizenga, secrétaire permanent de Palu, a expliqué : « Nous sommes en train de discuter sur ce que sera le cadre de collaboration. Ici, nous parlons de la possibilité d'enlever les différentes difficultés que nous pouvons trouver sur la voie de l'organisation des élections ». Les deux parties ont convenu après discussions, de poursuivre les contacts et les étendre à d'autres forces politiques de l'opposition de façon à constituer, comme l'a déclaré Fidèle Babala du MLC, « une fédération qui nous assure une victoire lors des prochaines élections ». À l'issue de la rencontre, les cadres du Palu et du MLC ont exprimé leur volonté de faire acte de leurs échanges à leurs bases respectives pour la finalisation des attentes de leurs partis.

Les grandes tractations politiques ont commencé en prévision des élections de décembre 2018. Dans les partis politiques, particulièrement celles de l'opposition, les choses sont en train de bouger. Conscients du fait qu'ils ne pourront jamais gagner seuls les élections, les partis de l'opposition tentent de fédérer leurs forces sur des bases idéologiques dans la perspective de constituer une plate-forme électorale susceptible de les conduire à la victoire finale. C'est tout le sens qu'il faille donner à la rencontre du 9 mars à Kinshasa entre les responsables du Parti lumumbiste unifié (Palu) et ceux du Mouvement de libération du Congo (MLC). Lugi Gizenga, Adolphe Muzito et Serge Lukoki ont représenté le Palu à ces échanges avec pour interlocuteurs côté MLC, Fidèle Babala, Alexis Lenga et Kitata Ngima.

Le Parti lumumbiste unifié (Palu) et le Mouvement de libération du Congo (MLC) ont officialisé leur rapprochement, le 9 mars, à Kinshasa après avoir échangé sur la situation politique du pays et dégagé des stratégies d'action communes.

