Congo-Brazzaville: Fête du 8 mars - Les femmes du RDPS appelées à plus de détermination

Le vœu a été exprimé par Eugenie Tchicaya, présidente de la Fédération du Rassemblement des femmes démocrates (RFD) de la ville océane, à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme.

Le RFD est une structure des femmes du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social (RDPS). Édifiant ainsi la presse sur la détermination des femmes de son parti, Eugenie Tchicaya a expliqué qu'en plus de la politique et conformément au thème national de cette célébration, les femmes de son parti doivent aussi s'impliquer dans des activités agro-pastorales. « Les femmes du RDPS reste déterminées et ne seront pas en marge du développement socioéconomique du Congo. Ces dernières disposent des projets qu'elles soumettront prochainement à la direction de leur parti. Cette détermination s'est traduite à l'occasion du défilé du 8 mars où plus de mille femmes de Pointe-Noire et du Kouilou ont été mobilisées pour participer à ces festivités », a-t-elle indiqué.

L'oratrice a ajouté que cette forte mobilisation des femmes de son parti à l'occasion de ces retrouvailles témoignent aussi l'attachement de ces dernières aux idéaux et principes de ce parti. « Les femmes du RDPS des départements de Pointe-Noire et du Kouilou participent périodiquement aux différents séminaires organisés conformément aux idéaux et orientations de la hiérarchie en vue de mieux promouvoir la femme en politique », a-t-elle conclu.

Après leur participation ensemble au défilé au côté d'autres femmes des administrations publiques et privées, celles d'autres formations politiques, des confessions religieuses et des organisations de la société civile, celles-ci ont été accueillies au siège de ce parti par Jean Marc Thistère Tchicaya, président de ce parti. Le clou de la rencontre était marqué par un apéritif dinatoire offert pour la circonstance à l'ensemble des membres. Ainsi pour bien marquer ce mois de mars destiné à la femme, la direction du RDPS prévoit la réalisation, dans les prochains jours, de diverses activités.