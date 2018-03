Congo-Brazzaville: Formation professionnelle - Clément Mouamba visite le Céfa de maintenance industrielle

La descente du Premier ministre, accompagné du ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Nicéphore Antoine Thomas Fylla de Saint Eudes, au Centre d'éducation de formation et d'apprentissage (Céfa), s'inscrit dans le cadre de la journée portes ouvertes de cette structure de la ville côtière.

Dans son mot de circonstance, le ministre Nicéphore Antoine Thomas Saint Eudes a rappelé que les structures innovantes de formation professionnelle sont des entreprises éducatives fonctionnant en alternance avec le secteur productif. Elles ont pour vocation de former les ouvriers qualifiés dans les métiers relevant des différents secteurs productifs. Les formations retenues pour Pointe-Noire, a dit le ministre, répondent aux besoins exprimés par les deux unions patronales, savoir UniCongo et Unoc, qui ont, très tôt, été associés dans le processus de création de ces établissements. « Les Céfa ont pour vocation, dans le cadre de la formation initiale des jeunes filles et hommes, de former des ouvriers qualifiés et de contribuer efficacement au processus de renforcement et de développement des compétences des actifs de l'appareil productif, tant dans le cadre de la reconversion professionnelle que dans le cadre de la création des PME/PMI », a-t-il signifié.

Pour sa part, le Premier ministre a expliqué que ces centres de formations existent depuis 2009, il a fallu attendre sept ans en vue de les relancer en 2016. « C'est un schéma important dans le processus de tous les métiers, il s'agit de donner la formation à des jeunes ayant un niveau qui se situe entre le BEPC et le bac. Ces derniers apprennent des métiers d'ouvrier ou de contremaître qui manquent au Congo. Tous les métiers compte pour la construction d'un pays. Les secteurs d'activités ont besoin de la main d'œuvre pour la diversification de l'économie nationale en commençant par les métiers de base, notamment la maçonnerie, la ferraillerie, la tôlerie, la menuiserie et autres. Ainsi, ma satisfaction est de constater l'enthousiasme de ces jeunes déterminés dans la formation qu'ils reçoivent pendant deux ans », a-t-il déclaré.

Le Céfa a pour mission la formation professionnelle initiale dans la continuité du collège pour des élèves qui souhaitent acquérir des compétences et un diplôme professionnel (CAP) afin d'entrer dans la vie active ou de poursuivre leurs études au-delà. Ils ont pour autre mission l'insertion dans la vie professionnelle des jeunes qui ont quitté le système éducatif sans qualification professionnelle, afin de leur faire acquérir celle-ci et une certification attestant leurs acquis des compétences d'un métier.