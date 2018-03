Congo-Kinshasa: Ville-morte de vendredi 9 mars - Les mouvements citoyens bottent en touche !

Ce qui fait que, nonobstant l'entrée en scène du Comité laïc de coordination de l'Église catholique de Kinshasa et de quelques partis politiques de même obédience, l'action n'a pas produit des résultats escomptés puisque mal organisée à la base. « Par ce geste, le peuple a choisi une seule voie, celle d'aller vers des élections démocratiques attendues par tous (... ) afin de permettre l'éclosion d'une alternance pacifique et durable en République démocratique du Congo », a laissé entendre un acteur politique proche de la majorité.

Les mouvements citoyens initiateurs de cette action n'avaient pas visiblement pris la mesure de l'évènement en se projetant une image fausse d'eux-mêmes. Sans encrage sociologique ni envergure nationale, ils ont cru que seul un simple appel du reste non appuyé par une forte sensibilisation sur le terrain suffisait pour faire le reste. Là où les partis politiques mettent un à deux mois pour organiser ces genres d'opérations assorties des stratégies de communication bien pensées, les mouvements citoyens n'ont mis que quatre jours avec l'ambition de mettre les Congolais sous leur coupe. Un pari trop risqué pour ces mouvements citoyens dont la majorité des Congolais a du mal à saisir la portée réelle de leur action et surtout de leur combat politique au contenu diversifié.

Dans ce pays, nous vivons au jour le jour. Je suis de cœur avec les organisateurs de cette ville-morte, mais qu'ils me disent comment je vais tenir jusque lundi », confiait un Kinois débrouillard comme en voit un peu partout dans la ville. Ils se font appeler « chailleurs », c'est-à-dire une catégorie d'hommes et de femmes qui vendent tout ce qui leur tombe entre les mains, juste pour le besoin de survie. C'est à peine que de nombreux kinois apprenaient en route la nouvelle de la ville morte. La sensibilisation n'a pas été au rendez-vous. Même constat dans les grandes villes du pays telles que Goma, Kisangani, Bukavu, Mbandaka, Kananga et Lubumbashi où la population a vaqué normalement à ses activités faisant fi de l'appel à la grève générale.

