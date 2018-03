Congo-Kinshasa: Mines - Joseph Kabila promulgue le nouveau Code minier

Les réformes introduites portent sur la gestion des titres miniers, la gestion du domaine minier, la responsabilité sociétale et environnementale, la transparence et la bonne gouvernance, le régime fiscal douanier et de change et le rôle de l'État et des intervenants dans l'administration.

Toutefois, Joseph Kabila a offert à ses interlocuteurs la possibilité d'effectuer des changements à la marge via les textes d'applications. Demande avait été faite au gouvernement d'entamer les concertations avec les sept majors du secteur (Randgold Resources, CMOC international, Glencore, Anglo Gold Ashanti, Ivanhoe Mines, Zijin Mining Group et MMG) pour surmonter leurs inquiétudes par rapport à ce nouveau Code minier qui, de l'avis des observateurs, profiterait au pays.

À en croire l'analyste économique Armand-Lambert Kitenge, « le Code minier contient des avantages profitables non seulement au peuple congolais, à la nation tout entière, mais aussi aux opérateurs miniers et ce, de manière gagnante".

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.