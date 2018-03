Afrique: Le Maroc fait bonne impression

Fin de visite pour le Premier ministre malien et sa délégation, qui se trouvaient au Maroc les 8 et 9 mars… Plus »

La sélection A' a su prendre le relai quelques mois après en gagnant la 5e édition du Championnat d'Afrique des nations en battant en finale le Nigeria 4-0. Le Maroc est donc le premier pays organisateur à remporter ce tournoi. En club, le Wydad athlétic club de Casablanca s'est montré à la hauteur de ses objectifs. Le Wac a remporté le 24 février la Super Coupe d'Afrique en battant le Tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo sur un score étriqué d'un but à zéro. Amin Tighazoui a inscrit l'unique but sur coup franc à la 83e minute. C'est la première fois que le Wac remporte la Super Coupe d'Afrique. Mais avant de disputer la Super Coupe, ce club marocain avait gagné la Ligue africaine des champions 2017 en battant le National Al Ahly du Caire 1-0 lors de la finale retour. À l'aller, les deux formations avaient fait jeu égal 1-1.

Pendant six mois, les footballeurs marocains se sont montrés trop gourmands tant en sélection qu'en club. Les Lions de l'Atlas ont marqué leur retour au premier plan en se qualifiant pour la phase finale de la Coupe du monde Russie 2018. Ils ont terminé la campagne invaincue avant d'occuper la première place de leur groupe à 12 points, surclassant ainsi la Côte d'Ivoire (8 points), le Gabon (6 points) et le Mali (4 points). Aucun but encaissé après six rencontres, le Maroc participera donc à sa 5e coupe du monde après les éditions de 1970, 1986, 1994 et 1998. Sa meilleure performance dans cette compétition reste les huitièmes de finale en 1986.

