Congo-Brazzaville: Portrait - Aurélie Lamini entre la mode et Business élite détente

Styliste-modéliste de la marque Pareva créations, Aurélie Lamini est une française d'origine congolaise qui est dans la mode depuis 2007. Elle vient de lancer un autre concept, Business élite détente. Les Dépêches de Brazzaville découvrent l'artiste.

Autodidacte au départ, puis professionnelle par la suite, Aurélie Lamini travaille sur le pagne wax ainsi que bien d'autres, tel que Vlisco qu'elle mélange avec les tissus occidentaux, notamment du lin, du coton, du velours. Elle essaie de donner un style particulier à ses créations. Mais pour l'instant, elle ne travaille que pour les femmes et les enfants, parce que c'est ce qu'elle sait faire le mieux.

Aurélie Lamini s'est lancée en 2007. Bien auparavant, elle confectionnait à la maison pour elle-même. Autodidacte à l'époque, elle savait dessiner, tout simplement parce qu'elle avait des idées, mais la couture, elle ne la connaissait pas du tout. C'est un défi qu'elle a relevé. En effet, le hasard a fait qu'elle a sorti un premier sac et de ce sac, le déclic est arrivé. C'est là qu'elle a commencé à comprendre petit à petit la technique de la couture et s'est lancée finalement. Mais pour bien parfaire ce que deviendra dorénavant son métier, Aurélie Lamini suit une formation d'une année chez Arthur couture à Paris. Elle apprend des techniques qui lui permettent d'aller vite dans son travail.

Aurélie Lamini lance Pareva créations

Pareva créations est un mélange culturel dans sa tête, dans son être et elle a voulu au travers ses créations ressortir cela. Pareva créations n'est pas là que pour la couture, mais au-delà de la couture, c'est-à-dire penser plus loin. C'est ce qu'elle a voulu faire, c'est-à-dire savoir communiquer pour pouvoir être vu afin qu'il y ait consommation derrière. C'est de là que lui est arrivé l'envie de monter cette petite structure.

La styliste a participé à plusieurs défilés de mode, notamment à l'occasion de l'élection Miss indépendance et du Salon africain de la mode et de l'artisanat (Sama), lors de la célébration du cinquante-deuxième anniversaire de la République du Congo, à Kinkala dans le département du Pool en 2012. Elle a participé également au défilé de mode organisée par l'ambassade des États-Unis à Paris où elle était la seule désigner choisie pour montrer ses créations qu'ils avaient appréciées. Elle a organisé des évènements personnels avec son agence de mannequins constituée des femmes de toutes les origines, parce que Pareva créations c'est l'ouverture. Il y a des femmes asiatiques, arabes, africaines, françaises... , c'est un beau métissage tant bien au niveau des agences avec les mannequins qu'au niveau de ses confections. « Je veux que, lorsqu'on regarde mes créations, on sente qu'il y a un beau mélange et qu'une femme africaine, asiatique, française souhaite le consommer, le porter. C'est dans cette optique que je me dirige », déclare l'artiste.

Business Élite détente, un concept pour promouvoir le réseautage

Pareva créations a donné à Aurélie Lamini l'occasion de rencontrer beaucoup de gens. Et le fait de côtoyer toutes ces relations, elle s'est fait un bon carnet d'adresses qui se développe. Elle a pensé donner cette opportunité aussi à d'autres personnes d'en avoir. C'est le concept de ce nouveau projet qui s'appelle Business Élite détente, un réseau professionnel de rencontre, où divers intervenants de corps de métiers différents vont se rencontrer dans un cadre convivial à Paris et échanger autour d'un repas et sortir de là avec un carnet d'adresses. Aurélie Lamini est en train de peaufiner ce projet qui ne date que d'un mois. Le premier évènement, dit-elle, aura lieu en juin, mais la date n'est pas encore arrêtée.

« Nous sommes en train de remplir le fichier de toutes ces personnes que nous sélectionnons au vue de leur profil professionnel, notamment l'élite. Mais mon projet ne se basera pas qu'en France, je vais l'étendre aussi au Congo. Pour l'instant, je me concentre à Paris, mais ça reste ouvert à l'international, c'est-à-dire que les Congolais qui sont de passage à Paris ayant connaissance des dates peuvent assister à ces rencontres. Dans ce cadre convivial où vont se tenir ces rencontres, je peux aussi organiser des défilés de mode pour donner de l'ambiance », précise-t-elle.

Par ailleurs, Aurélie Lamini compte ouvrir un atelier de couture à Brazzaville et Pointe-Noire en République du Congo. « J'étais venue en 2014 à Brazzaville pour m'installer et monter un atelier de couture. J'ai travaillé avec la Banque mondiale et le Padé, pendant un an, pour monter cette structure Pareva créations qui devait confectionner des vêtements à l'international comme pour le Congo, mais il y a eu une lenteur au niveau du Congo. Mais le projet entre la Banque mondiale et le Padé est toujours en cours. J'aimerai éventuellement que ce projet voit le jour. En France, je n'ai pas encore de boutique, mais je vais en avoir si peu à Paris. »

Grandie en France, Aurélie Lamini a passé son baccalauréat et sa licence en histoire-géographie à l'université Marien-Ngouabi (Bayardelle) de Brazzaville. Elle a travaillé ensuite à la compagnie d'aviation Trans Air Congo comme secrétaire particulière du directeur général, gestionnaire du personnel à Pointe-Noire à la société Congo-Automobile, avant de repartir pour la France. Son premier défilé de mode a eu lieu le 21 juin 2009 à la Mairie de Saint Germain et les Arpajon, en plein air. C'est de là que tout est parti, notamment la visibilité, la maturité, les relations, les commandes. À partir de ce défilé, elle s'est sentie capable de s'exposer, de parler devant la presse.