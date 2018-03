Afrique: Prix pour l'éducation des filles et des femmes - L'Unesco invite les pays à proposer des candidatures

L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture a lancé, le 8 mars à l'occasion de la Journée internationale de la femme, un appel à candidatures pour le Prix 2018 pour l'éducation des filles et des femmes.

Ainsi, cette agence onusienne invite ses États membres, les ONG et ses partenaires officielles à proposer jusqu'à trois personnes, institutions ou organisations qui ont contribué efficacement à l'éducation des filles et des femmes. Le communiqué de presse de l'Unesco indique que les candidatures, dont la date de limite est fixée au 11 mai à minuit, doivent être présentées en anglais et en français via la plate-forme en ligne, accessible uniquement aux États membres et aux ONG en partenariat officiel.

Le communiqué de presse précise, par ailleurs, que les candidatures seront examinées par un jury international indépendant constitué de cinq experts. Ce dernier étudiera le potentiel que présente chaque projet/programme en termes d'impact, d'innovation et de durabilité. Les lauréats seront proclamés en septembre prochain par la directrice générale de l'Unesco, conformément aux recommandations du jury international.

Financé par le gouvernement de la République populaire de Chine et créé en 2015, le Prix pour l'éducation des filles et des femmes récompense des pratiques exceptionnelles et innovantes qui font progresser l'éducation des filles et des femmes. Il est composé de deux prix de 50 000 dollars américains servant à encourager la poursuite du travail des lauréats dans ce domaine.