Afrique: Salon Livre Paris - le stand Pavillon Lettres d'Afrique fin prêt

Cette collaboration permettra au groupe Adiac-Agence d'information d'Afrique centrale d'assurer la couverture médiatique du pavillon à partir d'un studio multimédia installé au cœur du pavillon animé par les journalistes des Dépêches de Brazzaville et du Courrier de Kinshasa. Au programme, une transmission d'interviews et de reportages audiovisuels relayés vers les médias du Bassin du Congo. Un numéro spécial littéraire sera publié à cette occasion comme l'année dernière.

« Je suis optimiste et mon enthousiasme de la première édition demeure. Nous avons pour nous la continuité du bon travail réalisé précédemment par les initiatives du stand Livres et auteurs du Bassin du Congo : ses organisateurs ont commencé le travail d'intégration au paysage littéraire français. C'était déjà une reconnaissance de leur réserver un espace de visibilité au rendez-vous international du livre de Paris. C'est ce travail bien amorcé que nous perpétuons, un peu différemment certes, aujourd'hui ».

Elle se dit prête. Pendant quatre jours, les différentes scènes de l'espace Lettres d'Afrique proposeront des romanciers, des essayistes, des poètes, des auteurs jeunesse. Pour sa deuxième participation, Aminata Diop Johnson explique qu'ils viendront de l'Afrique, des pays des Caraïbes et du Pacifique, en précisant que neuf pays africains ont donné leur accord avec, à ce jour, la Côte d'ivoire en tant que chef de file, l'Afrique du Sud pays à l'honneur, une présence du Maghreb sous le parrainage de l'Institut du Monde Arabe et celle des pays des Caraïbes et du Pacifique sponsorisée par la Fondation Clément.

À quelques jours de l'ouverture du 28ème salon Livre Paris du 16 au 19 mars au Palais des expositions de la Porte de Versailles, qui attend quelque 3 000 écrivains, Aminata Diop Johnson, directrice du stand Pavillon Lettres d'Afrique, lance son invitation au monde littéraire à venir découvrir et célébrer les animations littéraires riches et festives de son espace.

