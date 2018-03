Congo-Brazzaville: Mode et tendance - Démystification des perles de la taille

S'agissant du Baya, il est un secret transmis de mère en fille, une culture ancestrale impérative pour beaucoup en Afrique. On peut le trouver sous plusieurs couleurs puisque les choix de ces dernières jouent sur l'impact de séduction et de la séductrice.

Dans le pays comme le Sénégal et le Mali, elles servent à attacher les mini-pagnes portés sous les boubous, tandis que dans d'autres pays africains elles sont portées comme parures intérieures pour les bruits que produisent leurs frottements qui éveillent la curiosité et appellent à l'imagination des hommes qui se trouvent aux alentours.

En Afrique précisément, ces perles portent plusieurs appellations (le baya, les colliers de la taille, le pagne sexuel, bijoux de corps, le Bin-Bin) et à cet effet il en existe plusieurs sortes : (en ivoire, en or, en diamant, en argent ; en perle ; en verre... ). Pour la femme africaine, le port de ces perles lui permet de mettre en valeur sa taille et ses « formes » en lui redessinant une silhouette avantageuse. Elles permettent également d'affirmer sa féminité et, par-dessus tout, sa sensualité.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.