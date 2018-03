Congo-Brazzaville: Nucléaire - Un programme cadre du pays sur la table de l'AIEA

L'un de ces projets permettra au gouvernement de construire à Kombé, au Sud de Brazzaville, un laboratoire de diagnostic et de biotechnologie, assorti de deux unités de phytopatologie et de biologie moléculaire.

Cette agence onusienne va accompagner le Congo dans la mise en œuvre des projets sur la règlementation nucléaire, l'agriculture dans le cadre du projet de surveillance des maladies animales dans les élevages et certification de l'état sanitaire des animaux importés, le renforcement des capacités opérationnelles dans la lutte contre les maladies du manioc, du bananier et du plantain.

L'AIEA apporte une assistance technique et financière aux Etats membres en vue d'un développement durable. Elle prône l'utilisation de « l'atome pour la paix et le développement ».

Il a été mis au point sur la base de l'analyse des besoins et priorités locaux en matière d'application de la science et de la technologie nucléaire dans le contexte d'un développement durable, selon un communiqué du ministère de la Recherche scientifique.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.