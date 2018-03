Congo-Brazzaville: Égalité Femmes-Hommes - L'Union européenne mobilise à travers la photo à Brazzaville

En partenariat avec l'Institut français du Congo (IFC) et l'appui du Collectif de photographes Ellili, la délégation de l'Union européenne en République du Congo a lancé le 8 mars, à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme, une campagne intitulée « Tous engagé(e)s pour l'égalité entre femmes et hommes ».

Les objectifs visés par cette opération qui s'étendra durant tout le mois de mars et qui a donné lieu, les 8 et 9 mars, à l'installation de studios photos éphémères dans les rues de Brazzaville et autres lieux publics très fréquentés sont de deux ordres. Il s'agit principalement d'interpeller chacun d'entre nous sur les inégalités de traitement qui persistent entre les femmes et les hommes à différents niveaux de la vie professionnelle, sociale, religieuse ou culturelle et de rappeler que chaque individu est concerné par le sujet et peut devenir acteur du changement en faveur de cette égalité.

Le principe consiste à se faire prendre en photo (seul ou en groupe au nom d'une entreprise, association ou institution) dans le studio éphémère avec un message fort en faveur de l'égalité femmes-hommes inscrit sur une ardoise. À l'issue de l'opération, les meilleures photos seront affichées sous la forme d'une mosaïque de portraits (banderole) sur les murs de différents édifices de la ville. La campagne concerne aussi les élèves et étudiantes, les commerçantes, fonctionnaires, agricultrices, les cadres d'une entreprise privée ou publique, diplomates ainsi que des hommes et femmes engagés en faveur de la parité des sexes.

À Brazzaville, le bus de la campagne et les équipes qui animent le studio éphémère ont pu, pour les deux premiers jours (les 8 et 9 mars), poser leurs valises au rond-point de Bifouiti, à l'IFC, au Marché Total, au supermarché Casino Grand Fleuve, au rond-point de la poste et de la gare.