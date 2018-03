Cameroun: L'OMS signale la circulation d'un "Augmentin" falsifié au pays

Ce médicament contrefait peut toutefois déjà se trouver sur le territoire congolais, au regard de la perméabilité des frontières. Ainsi, l'OMS appelle à la vigilance accrue dans les centres de santé publics et privés, les pharmacies et les autres points de stockage et de distribution des médicaments. Elle demande aux populations, en cas de découverte de ce produit, de ne pas l'utiliser et d'informer en urgence la direction générale du médicament, de la pharmacie et des laboratoires ou le bureau de la représentation de l'OMS au Congo.

Selon l'OMS, des échantillons ont été envoyés au laboratoire pour des tests d'assurance qualité et aucun des principes actifs pharmaceutiques attendus n'a été identifié lors des analyses. L'emballage du produit falsifié semble être une imitation proche du produit authentique fabriqué par by GSK (Glaxo Smith Kline). Il est différent de celui homologué au Congo.

