Congo-Brazzaville: Musique - Davido en concert ce samedi au pays

L'entrée est payante. 5000 F CFA pour toute personne et 10.000 F CFA pour les VIP. Les billets sont vendus à la Fnac, dans l'enceinte du supermarché Casino, à Airtel Congo (au centre sportif de Makélékélé, au rond-point Koulounda, à la direction de la gare), à l'Institut français du Congo, etc. Davido, de son vrai nom David Adedeji Adeleke, est un artiste-compositeur-interprète américain d'origine nigériane.

La pop-star nigériane est à sa première tournée africaine dénommée « 30 Billion africa Tour 2018 », depuis le 3 mars. Celle-ci a commencé à Kigali , se poursuit à Brazzaville, Kinshasa, Douala, Niamey et se clôturera à Dakar au Sénégal, le 24 mars prochain. L'artiste international est bel et bien à Brazzaville, c'est sa quatrième fois qu'il pose ses valises en terre congolaise. Ce dernier a un répertoire riche, il va s'associer avec les différents artistes locaux pour faire le show et égayer le public brazzavillois.

