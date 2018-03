La capitale sénégalaise, Dakar, étouffe sous l'effet des Polluants organiques persistants (POP), selon les derniers relevés des stations d'analyse du Centre de gestion de la qualité de l'air. .

Les particules sont émises par différentes sources dans le trafic automobile diesel, les activités industrielles et autres déchets aux effets toxiques aigus et chroniques. Dans ce reportage réalisé dans le cadre d'un atelier de formation des correspondants locaux sur les techniques d'enquête en environnement, à l'initiative de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest (IPAO) à Dakar, nous avons exploré les méandres de la gare routière Lat-Dior du centre-ville (de Dakar) où le cocktail de polluants organiques légitime les alertes rouges régulièrement sonnées depuis fin novembre 2017. La proportion menace la santé publique, d'après des spécialistes. L'ignorance quasi-générale du péril accentue le mal et indispose notre environnement immédiat. Les femmes de la gare jouent leur partition dans l'atténuation !

Entre les rues Peytavain, Jean Jaurès, la Direction des transports terrestres et le quartier Niayes Thiokère, en plein centre-ville de Dakar, la capitale sénégalaise, se trouve le garage routière urbaine appelé Lat-Dior, du nom d'un résistant à la pénétration coloniale. Il était un peu plus de 10 heures quand nous franchîmes le seuil de l'entrée principale qui donne à la rue Peytavain, en cette matinée ensoleillée de mercredi du mois de mars. Comme d'ordinaire, le site grouille de monde aux activités diverses et variées. Cette gare routière est bâtie sur un hectare et abrite une multitude d'activités socioprofessionnelles, des corps de métiers formels et informels.

Aux vrombissements des moteurs des cars de transport en commun se mêlent les coups de klaxon, les coups de marteaux des tôliers, des vulcanisateurs et mécaniciens sur des caisses de voiture visiblement amortis, des sons de musique shop et quelques gazouillements d'oiseaux pensionnaires des lieux. Sur la façade de la gare, se trouve jonchés des restaurants à ciel ouvert enivrant les occupants d'odeur provenant des cuissons, associée à la fumée que dégagent les fourneaux disposés pêle-mêle. Les mouches se font invitées, à même de faire douter de la qualité, de l'hygiénique des services.

En novice sur les lieux, notre baptême de feu fut la glissade sur une eau issue des vaisselles déversée sur un sol déjà noirci par les huiles mortes des moteurs, comme partout du reste, dans le périmètre du garage Lat-Dior. «Nous nous sommes installés ici à côté des transporteurs, comme il en est le cas partout, pour assouvir leurs demandes en restauration. Il y a de la saleté avec les carcasses de voiture, des eaux usées et des ordures mais nous nettoyons chaque soir pour rendre tant bien que mal le site accueillant», déclare la dame Marème Bâ restauratrice, la cinquantaine bien révolue.

UNE SALUBRITE PRECAIRE DANS UN DECOR ALTERANT

Les conditions de salubrité sont précaires au garage Lat-Dior de Dakar-Plateau. Ce sont les occupants du site qui l'affirment. Siga Kama et Coumba Dieng, toutes lingères venues du Sine (Centre du Sénégal), à la recherche de revenus, attestent que «des efforts sont faits pour rendre propres les lieux, mais la saleté persiste çà et là». Des tas d'ordures jonchent les coins d'atelier gisant souvent dans une eau nauséabonde en différents espaces peuplés de ferrailles à jamais hors d'usage.

Sous nos yeux, un homme paie du café et balance la tasse inconsciemment sous les pieds d'une restauratrice qui, sans mot dire, la reprend pour la loger dans une poubelle de fortune à base d'un fût en plastique. «Il y a des gens d'un incivisme maladif capables de tout jeter dans la rue, comme cet homme qui a jeté par terre sa tasse de café. Certains sont même capables de se moucher et se permettre de serrer la main à quelqu'un qui savoure son pain», se désole Abdou Cissé, un vendeur de vêtements de seconde main.

Pour Mariama Mbodji, une voyageuse trouvée au garage Lat-Dior, «le site est sale et ne doit vraiment pas être ici au centre-ville de la capitale du Sénégal. Les trois toilettes ne sont pas en bon état. C'est un désordre manifeste, avec des corps de métiers incontrôlés. Comme si chacun fait comme bon lui semble. Les fumées issues des pots d'échappement des véhicules et des restaurants rendent invivables. C'est une plaie dans Dakar».

LE MOUVEMENT DE CONVERGENCE DES DECHETS DANS L'ESPACE

Sous l'effet de la poussière activée, par moment, par des vents désertiques qui se déferlent sur les côtés de Dakar, selon les services du Centre de gestion de la qualité de l'air, les constituants polluants issues du cocktail de déchets solides, liquides, volatiles et autres fumées se retrouvent dans l'air. C'est la pollution.

Si l'on en croit Mme Aïta Sarr Seck, la chef de la Division de la prévention et du contrôle des pollutions et nuisances à la Direction nationale de l'environnement et des établissements classés (DEEC), «il existe des polluants organiques persistants (POP) dans beaucoup de produits du genre carburants, des plastiques, des rejets émanant de stocks et de déchets qui produisent. Ils sont sous forme de bioaccumulation des tissus graisseux des organismes vivants avec des effets toxiques aigus et chroniques sur les êtres humains et les espèces migratoires» a-t-elle indiqué lors de sa présentation, mercredi dernier à l'atelier de formation des correspondants locaux sur les techniques de reportage et d'enquête en environnement, à l'initiative de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest (IPAO) à Dakar.

Mme Seck ajoute que «des POP existent dans beaucoup de produits, même si c'est à des proportions limitées. On en retrouve dans les ordinaires en fin de jour, des équipements et des constructions comme des banques à titre de retardateurs de flamme».

LE CENTRE DE GESTION DE LA QUALITE DE L'AIR SONNE L'ALERTE ROUGE

La pollution tous azimuts constatée au garage Lat-Dior de Dakar-Plateau est une part dans le faisceau des mécanismes chimiques de pollution à Dakar et au Sénégal. A plusieurs reprises, le Centre de gestion de la qualité de l'air a sonné l'alerte rouge sur la mauvaise qualité de l'air dans Dakar. «Nous avons signalé des pics de pollution en fin novembre et décembre 2017, lesquels pics ont persisté jusqu'en fin février 2018. En ce mois de mars, on constate une légère amélioration», a déclaré Mme Aminata Mbow Diokhané, la chef du Centre de gestion de la qualité de l'air au Sénégal. Et de faire observer: «les particules sont émises par différentes sources dans le trafic automobile diesel, les activités industrielles, etc. Mais ce genre de pic s'observe quand il y a des vents de sable, de poussières, en provenance du Sahara».

Les conséquences sanitaires sont souvent désastreuses explique Mme Diokhané, surtout chez les patients souffrants de crise d'asthme, les enfants et les personnes âgées, des cas de bronchites et d'ORL. Assertions attestées par le Pr Nafissatou Touré, chef du service de pneumologie à l'hôpital de Fann à Dakar, qui invite au demeurant les populations à ne pas sortir si possible en cas de pollution ou tout au moins de mettre des masques de protection. Il s'y ajoute une détérioration accentuée de la couche d'ozone, entrainant des changements climatiques.

LES FEMMES DU GARAGE LAT-DIOR AUX AVANT-POSTES DE LA SALUBRITE

Avec des moyens dérisoires, certes, les femmes exerçant des activités génératrices de revenus au garage Lat-Dior se battent tant bien que mal à contribuer à la salubrité du périmètre. «Il y a des gens que le garage a engagés pour nettoyer. N'empêche, nous autres femmes aussi balayons devant nos cantines chaque jour à partir de 18 heures. Le camion passe ensuite pour enlever les déchets», a expliqué Ndèye Kane.

Aïssatou Mbaye, tenant un salon de coiffure, ajoute que «c'est difficile de travailler dans un environnement malsain, écorné par de la ferraille, des eaux usées et des fumées à vous couper le souffle. Cependant, nous faisons le balayage régulier comme nous pouvons».

Quant à Moussa Diop, le chef de garage, il minimise la saleté des lieux, tout en souhaitant que les pouvoirs publics les aident à la réhabilitation des infrastructures et équipements du garage.

Siga Kama et Coumba Dieng, en prestation de lingerie au garage, déclarent veiller à la salubrité. «Après le linge, nous versons les eaux dans les fosses des toilettes, à la demande des gérants. Il est interdit aux gens de verser les déchets liquides n'importe où, nous faisons la sentinelle».

Au rythme actuel de l'accumulation des polluants organiques persistants, arrimée à l'ignorance quasi-générale des populations des risques potentiels de la menace, l'élan de destruction massive de l'atmosphère et de l'environnement va s'accentuer. Au péril de la santé des hommes, des bêtes et des végétaux qui forment le biotope.

Alerte rouge sur des pics de pollution à Dakar