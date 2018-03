Sénégal: Babacar Fall du Gradec sur le rapport de l'Armp - «Vers un crime à l'impunité»

Il ressort du rapport d'audit 2016 de l'autorité de régulation des marchés publics (Armp) que beaucoup de services étatiques ne se sont pas conformés aux dispositions du code des marchés publics. Une situation que les membres des organisations de la société civile n'ont pas manqué à décrier.

Selon Babacar Fall membre du groupe de la recherche et d'appui-conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance (Gradec), tous les mécanismes qui ont été mis en place pour que le système de gestion des marchés publics soit beaucoup plus transparent ont été violés. Babacar Fall trouve ainsi que ces irrégularités notées sont favorisées par l'impunité car dit-il, des autorités contractantes ont été épinglées et aucune suite n'est donnée aux rapports précédents.

«Aujourd'hui, il y a beaucoup d'irrégularités dans certaines entreprises du secteur étatique qui ont fait l'objet de contrôle de la part de l'autorité que représente l'ARMP. Certain nombre d'entreprises publiques, de structures et d'agences ont été épinglées par le rapport 2016 notamment le Coud, le Port et d'autres ministères. Ce qui est dommage c'est que le Sénégal a mis un certain nombre de règles pour assurer la transparence dans l'attribution des marchés publics. Nous constatons au vu du rapport que tous ces mécanismes qui ont été mis en place pour que le système de gestion des marchés publics soit beaucoup plus transparent ont été fortement violés par des voies de contournement. On a vu que les marchés de gré à gré qui avaient atteint à l'époque des proportions inquiétantes sont toujours d'actualité. Il y a un peu partout des entorses à la loi, la commande publique est donnée par système d'attente directe.

Disons que les règles d'attributions des marchés ne sont pas vraiment aussi transparentes. Il faut vraiment le regretter si nous voulons que ce pays aille de l'avant. Si nous voulons que la gestion sobre et vertueuse dont on parle tant soit une réalité, je pense qu'il faudrait respecter les mécanismes établis par la commission nationale d'attribution des marchés et que les marchés de gré à gré puissent disparaitre et qu'il ait la transparence dans l'attribution des marchés. Malheureusement, au vu du rapport, il y a beaucoup de problèmes qui font aujourd'hui que la transparence et la bonne gouvernance sont malmenées. Nous avons des mécanismes et des structures qui ont été mis en place pour auditer la gestion des gens qui ont la charge de gérer les deniers publics.

Que ce soit du coté de l'Ofnac, de l'Ige et de l'Armp, chaque année ce sont les mêmes choses qui reviennent. Des gens ont été épinglés par l'Ofnac et sont aujourd'hui épinglés dans le cadre du rapport de l'Armp mais au finish rien ne se passe. Aucune sanction n'est prise contre ces délinquants à col blanc et si cela continue, je pense que ce sera un crime à l'impunité. On a beau publié des rapports en 2017, en 2018 s'il y a aucun frein qui est mis pour arrêter ce phénomène, la délinquance financière aura de beau jour au Sénégal. C'est vraiment triste de le dire mais c'est ce qui est constaté. Des gens ont été épinglés nommément depuis un certain nombre d'années.

Le Président de la République qui a été si prompt sur le dossier de la mairie de Dakar a transmis le dossier au procureur et pour ces cas, rien ne se passe parce que tout simplement cela concerne des responsables de son parti. Pour même des raisons éthiques et morales cela n'est pas acceptable».