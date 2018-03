Sénégal: Rassemblement interdit de l'IED devant le ministère de l'intérieur, hier - La police dicte sa loi à l'opposition

Le rassemblement interdit de l'Initiative pour des élections démocratiques (Ied) devant le ministère de l'Intérieur afin d'exiger le retrait de l'organisation des élections au ministre Aly Ngouille Ndiaye a été dispersé hier, vendredi 09 mars, par les forces de l'ordre à coup de grenades lacrymogènes.

La police a procédé à plusieurs interpellations dont les députés Mamadou Diop Decroix et Marie Sow Ndiaye et dix-neuf jeunes manifestants.

Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye a signé une autre victoire dans le combat qui l'oppose aux responsables de l'Initiative pour des élections démocratiques (Ied) autour de l'organisation des élections. Après avoir reçu les félicitations de son mentor, le président Macky Sall concernant l'audit du fichier électoral dans un contexte marqué par sa sortie controversée concernant son engagement de faire réélire au premier tour l'actuel locataire du Palais de la République. Aly Ngouille Ndiaye a réussi hier, vendredi 9 mars, à tenir loin des murs de son ministère les leaders de l'opposition qui voulaient y tenir un rassemblement pour exiger que lui soit retirée l'organisation des élections. La police qui avait déployé un important dispositif humain et matériel au centre-ville de Dakar a dispersé à coup de lacrymogènes les responsables des partis politiques de l'opposition membres de l'Ied qui voulaient rallier la place Washington pour y tenir leur rassemblement.

Mamadou Diop Decroix et compagnie ont été tenus loin et n'ont pas pu voir l'ombre de l'immeuble abritant le bureau du ministre Aly Ngouille Ndiaye. En effet, ils ont été traqués partout par les policiers qui n'hésitaient pas à user des grenades lacrymogènes pour les disperser au niveau de toutes les artères menant vers la place Washington. «Nous étions venus pour manifester pacifiquement. Mais tout le monde a constaté cette barbarie indescriptible. Notre démocratie a régressé. Nous sommes dans une situation critique. Les populations sont brimées par la police», a dénoncé pour sa part Pape Diop, ancien président de l'Assemblée nationale qui a aussitôt quitté les lieux sur invitation d'un officier de la police. «Nous continuerons le combat pour des élections démocratiques. Nous ne reculerons pas. Le régime de Macky Sall veut tout faire pour voler les élections, mais le peuple sénégalais qui est debout pour résister ne le laissera pas faire», renchérit pour sa part Assane Ba, membre du Comité directeur du Parti démocratique sénégalais (Pds).

LA POLICE BARRICADE LES ARTERES MENANT VERS LE MINISTERE DE L'INTERIEUR

Comme ce fut le cas, lors de toutes les manifestations interdites, la police nationale a déployé hier, vendredi, un important dispositif humain et matériel pour dissuader les responsables des partis politiques de l'opposition, membres de l'Ied, qui voulaient rallier la place Washington. Armés de grenades lacrymogènes avec des casques anti-émeutes, de boucliers, de bâtons de défense de police à poignée latérale dit tonfa pour certains et des fusils lance-grenades, les policiers ont très tôt pris d'assaut les endroits stratégiques du centre-ville menant à la place Washington où se trouve le siège du ministère de l'Intérieur. Tous les rassemblements de plus deux personnes sont interdits, y compris ceux des journalistes aux alentours du ministère de l'Intérieur. Certaines artères menant vers le ministère de l'Intérieur sont fermées à tous les véhicules non officiels. Le boulevard de la République est aussi fermé, à hauteur du siège de la société Salama Assurance, à tous les véhicules non officiels entrant au Plateau et à hauteur du building Maginot pour les sortants. La route passant devant le siège de l'Asecna a été également bouclée aussi bien aux véhicules qu'aux personnes. Conséquence, la circulation est restée bloquée au niveau de toutes les artères du Plateau pendant plusieurs heures de la matinée.

LE DEPUTE MAMADOU DIOP DECROIX EMBARQUE PAR LA POLICE

Présent aux quatre coins du Plateau, lors de la manifestation interdite de l'initiative pour des élections démocratiques (Ide), la police n'a pas fait que réprimer Oumar Sarr et compagnie avec des grenades lacrymogènes. Armées jusqu'aux dents, les forces de sécurité ont également procédé, en présence du sous-préfet de Dakar Plateau, présent sur les lieux depuis 10 heures, à l'arrestation de plusieurs manifestants dont deux députés. Il s'agit notamment du leader d'Aj/Pads, Mamadou Diop Decroix, et de Marie Sow Ndiaye, présidente de la Commission féminine de l'Union des jeunesses travaillistes libérales (Ujtl). Les deux parlementaires ont été interpellés à des heures différentes sur l'avenue André Peytavin.

Premier à être interpellé sur l'avenue Peytavin, Mamadou Diop Decroix au moment où il faisait route avec d'autres responsables dont Me Amadou Sall, ancien Garde des Sceaux sous Me Wade, Oumar Sarr, ancien ministre et coordonnateur adjoint du Pds, et Mayoro Faye, chargé de la Communication de l'ancien parti au pouvoir. Ceux-ci étaient entourés d'un groupe de jeunes déterminés à se rendre au ministère de l'Intérieur, quelques minutes après leur départ du rond-point Sandaga. Pris en embuscade par des tirs de lacrymogène des policiers stationnés de part et d'autre des deux ronds-points sur cette avenue, Mamadou Diop Decroix est pris au piège de la fumée piquante et n'a pas pu échapper aux éléments de la police, contrairement à ses camarades dont la plupart avait trouvé refuge dans des magasins.