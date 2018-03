Sénégal: Sédhiou - Rénovation des lieux de culte et de mémoire - Karantaba étale son mécontentement

Les travaux de rénovation de la grande mosquée de Karantaba engagés en février 2017 sont à l'arrêt depuis un an. Les dignitaires religieux et les populations de cette cité musulmane la plus grande en Casamance sont sortis de leur silence hier, vendredi 9 mars pour rappeler à l'Etat ses engagements. Et pourtant, le ministre de la culture et de la communication d'alors M'bagnick Ndiaye avait rassuré les populations d'un délai de six mois pour la réception de l'ouvrage.

C'est au début du mois de février 2017 que l'ancien ministre de la culture et de la communication avait procédé à une visite de chantier à la grande mosquée de Karantaba. M'Bagnick Ndiaye avait annoncé la fin des travaux de réhabilitation avant le 11 mai de la même année, date de la grande conférence religieuse de Gamou de cette localité du Sud-Est de Sédhiou. Un an après cette déclaration, les coups de pelle qui s'étaient arrêtés aussitôt après le départ du ministre n'avaient plus repris.

Excédées par des promesses en abondance, les dignitaires religieux et les populations de Karantaba ont fait face à la presse hier, vendredi 9 mars pour rappeler les engagements pris à ce sujet. Lamine Douta Dramé le porte-parole du jour a d'abord tenu à adresser les vifs remerciements au chef de l'Etat Macky Sall. «Toute la population de Karantaba, avec à la tête les religieux, remercie le président de la République Macky Sall car, c'est le premier des présidents à penser à réhabiliter les lieux de culte comme ici à Karantaba.

Cependant, le ministre de la culture et son staff qui étaient là en février 2017 et qui avaient annoncé la fin des travaux de réhabilitation dans six mois devraient revenir voir le blocage des travaux. Depuis leur départ, rien n'a été fait. Même la pose des dalles s'était arrêtée tout d'un coup» fait-il observer.

Et de poursuivre «nous supplions le président de la République à suivre lui-même ces travaux qui lui sont si chers ainsi qu'à nous autres bénéficiaires. Nous souhaiterions vraiment la réception des ouvrages avant notre Gamou prévu en mai prochain».

L'enclavement de cette cité accentué par l'impraticabilité du barrage de Diopcounda inquiète les populations. «L'axe Karantaba/Sandiniéry est dans un état de vétusté alarmant et pendant ce temps, le tronçon Karantaba via le pont barrage de Diopcounda est impraticable alors que le Gamou approche à grands pas. Nous sommes isolés du reste et sollicitons la réhabilitation de cet ouvrage», a-t-il soutenu. Karantaba est le plus grand foyer religieux musulman en Casamance de par son audience. Il est créé vers 1222 selon des sources orales qui situent la construction initiale de cette mosquée en 1340. Classée patrimoine historique par l'UNESCO, sa réhabilitation par le gouvernement du Sénégal entre dans le cadre de la rénovation des lieux de culte et de mémoire.