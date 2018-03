Le directeur général de l'Apix, Mountaga Sy, a ouvert hier, vendredi 9 mars, à Saly-Portudal, un atelier sur l'état d'avancement de la feuille de route Doing Business 2019 avec le secteur privé notamment les contributeurs.

Selon lui, la réflexion consiste à faire la compréhension des actions entreprises pour l'effectivité des réformes, à s'accorder sur les mesures effectives et leurs impacts en termes de réduction des procédures et de coûts à côté de l'amélioration des services. Parmi les attentes de cette rencontre figurent : déterminer la meilleure façon de communiquer sur les résultats et de renseigner l'équipe Doing Business dans le cycle d'évaluation et définir la modalité de finalisation des mesures du plan d'actions 2017 et la définition des recommandations clés à l'attention du gouvernement pour un gain de rang en 2018.

A l'en croire, "la tenue de cet atelier après la validation de la feuille de route doing business 2019 par le Premier Ministre le 22 février 2018, revêt une grande importance dans le cadre de l'exécution des réformes phares du Plan Sénégal Emergent, pour une amélioration continue du rang du Sénégal dans ce classement». «La feuille de route, attractivité de cette année, est basée sur l'analyse des performances et faiblesses des années passées. Elle est constituée de dix-sept (17) mesures réparties en huit (8) mesures à gains rapides et neuf (9) mesures de consolidation et de suivi".

Sur la feuille de route Doing Business 2019, une structuration permet de lever les réserves sur les réformes effectives, des mesures nouvelles pour intégrer l'évolution de la méthodologie Doing Business et des mesures permettant de relever les performances du Sénégal sur les indicateurs qui tirent vers le bas. Ceci, selon lui, va permettre de gagner plus de places pour être parmi les économies les plus performantes en Afrique.