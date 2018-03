Sénégal: Lutte - Sa Thies-Boy Niang ce dimanche au Stade Senghor - Explosif duel des valeurs sûres

L'arène s'ouvre ce dimanche à un choc prometteur à l'occasion du combat qui oppose Sa Thiés à Boy Niang 2 au stade Léopold Senghor. Une confrontation entre deux valeurs sûres de l'aréne et prétendants sérieux aux premières loges ou cercle fermé des ténors. Lewtoo Production ne s'est pas trompé en concoctant cette affiche partie pour encore tenir le monde de la lutte en haleine.

L'arène sera en effervescence ce dimanche 11 mars, à l'occasion du combat devant opposer au stade Léopold Senghor, Sa Thiès de l'école de lutte Double Less à Boy Niang de l'écurie De Gaulle. De toutes les grandes affiches concoctées depuis le début de la saison, il sera difficile de sortir un combat aussi alléchant que celui de dimanche, longtemps plébiscité par les amateurs de lutte. Le combat est tout simplement prometteur au vu du style et surtout les enjeux qu'il présente dans le parcours respectif des deux lutteurs.

Les deux protagonistes ont, en tout cas, fini de les camper lors de leurs dernières sorties médiatiques qui ont largement donné un avant goût de ce que sera le combat.

Dans ce duel, le fils de Double Less restera sans doute fidèle à ce style explosif qui l'a toujours caractérisé et qu'il a maintes fois démontré. Un style qui lui a permis de marcher devant tous les adversaires qui lui ont fait face dans sa jeune carrière. Hormis la désagréable surprise subie face à Malick Niang, Sa Thiés s'est toujours montré expéditif. Boy Ngaye, Nécko Reul, Boy Séye, Moussa Dioum, Zarco, Siteu, Ness, entre autres de ses victimes, ne diront pas le contraire pour avoir été tous balayés comme fétu de paille.

Le frère de Double Less n'a certainement pas fini de surprendre. Pour s'ouvrir le chemin du succès et titiller les sommets, le frère de Balla Gaye s'est paré de toutes les éventualités en requérant dans sa préparation, les services d'un spécialiste du judo et même de boxe. Il a en tout cas déclaré sa ferme volonté de satisfaire ses nombreux supporters en remportant la victoire.

«Dinala daan, téral la» (je vais te battre et te couvrir de cadeaux ndlr), lance t-il à Boy Niang. Ce qui ne sera pas sans doute une simple sinécure face à l'espoir Pikinois. Un jeune loup aux dents longues et qui aspire tout autant à accéder dans le cercle fermé des ténors de l'arène.

A s'y méprendre, il dispose les même atouts, que son adversaire alliant technique, explosivité et mental. Comme il a d'ailleurs réussi à le démontrer en terrassant des lutteurs confirmés de la trempe de Sa Cadior, Garga Mbossé, Baye Mandione ou encore Gouy Gui.

A la suite de sa préparation mentale entamée en France, le lutteur de l'écurie De Gaulle s'est dit prêt pour relever le défi. En guise d'avertissement et de réplique à son adversaire, il n'a pas hésité de lancer au fils de Double Less «Entre Sa Thiès et moi, on verra et on saura qui est qui», promet-il ajoutant que ses adversaires ont «cette vilaine habitude de trop parler dans la presse. Dans l'enceinte, ils font autre chose», clamait-il.

Reste à savoir si le faire suivra du dire sur le pré du stade Léopold Sédar Senghor. Ce qui est certain, c'est que tous les ingrédients d'un combat explosif semblent être réunis.