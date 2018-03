Sénégal: Financement de la retraite des enseignants du supérieur - Le SAES met 1 heure de plus sur la charge horaire statutaire

«Nous demandons à nos militants de surseoir à toutes les activités pédagogiques et à toute participation à des activités administratives et réunions et rappelle que «les formations payantes», doivent absolument être suspendues», lit-on dans le communiqué parvenu à notre rédaction. «Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, le Saes n'a pas observé que 13 jours de grève qui n'ont eu aucun impact sur le calendrier universitaire. A l'Ucad, nous avons presque terminé le premier semestre. Ce qui ne s'est jamais posé depuis près de 10 ans. Ce qui veut dire que les enseignants ont consenti des efforts louables », rappelle M. Fall.

«Le Premier ministre nous avait informé que la loi sur la retraite complémentaire a été introduite en procédure d'urgence au niveau de l'Assemblée nationale pour adoption. Ensuite, nous devions travailler sur la question de l'indice de traitement des professeurs de classe exceptionnelle, en plus de la question de prise en charge médicale des enseignants», nous confie Malick Fall. Non sans déplorer l'inertie du gouvernement pour valider ces propositions retenues avec le ministère de l'Enseignement supérieur. «Il reste tout simplement une validation du Premier ministre. Nous attendons une convocation de la séance de validation. Nous avons utilisé beaucoup de canaux pour la tenir. Jusqu'à présent, nous n'y arrivons pas», explique M. Fall.

Point nodal de leurs différentes revendications, le syndicat autonome de l'Enseignement supérieur (Saes) est à fond sur la question de la retraite. Elle a fait l'objet d'une discussion, lors de la plénière du 19 février dernier, entre gouvernement et Saes. Pour la prise en charge de cette question de la retraite qui a amené le Saes a observé des débrayages et grèves, la plénière avait décidé de confier la question au Haut conseil du dialogue social (Hcds) pour travailler avec les enseignants, afin d'aboutir à des propositions consignées dans un procès-verbal. Les suggestions ont été déposées sur la table du gouvernement.

