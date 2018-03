Le comité des femmes unies de l'aviation civile s'est illustré à l'Aéroport international blaise Diagne de Diass lors de la journée internationale de la femme à travers la tenue d'un panel autour du thème :"Les femmes unies de la plateforme aéroportuaire pour la consolidation des acquis du transport aérien".

C'était en présence du ministre des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, Maimouna Ndoye Seck. Cette dernière a mis en avant, la nécessité de garantir à la femme, les conditions optimales d'exercer son rôle dans les foyers, les entreprises et la société. Cet appel est selon elle, précédé d'avancées significatives et notables et qu'il n'est plus à démontrer les opportunités qui leur sont offertes dans les domaines de l'Education, de la santé, de l'économie et de représentation dans les instances de décision.

Sur le thème, son plaidoyer a porté sur les activités rurales et urbaines ; la contribution à la transformation des conditions de vie des femmes et à la participation à l'atteinte de l'égalité en droits et en opportunités pour les deux genres. Elle a évoqué la faible présence des femmes dans le secteur de l'aviation civile et a lancé : «pour les Femmes unies, confiantes en leurs capacités, des femmes résolues à réaliser leurs ambitions, il n'y a pas d'obstacles insurmontables».

Un vibrant hommage a été rendu aux femmes pionnières dans le secteur de l'aviation civile comme Madame Awa Gueye Diagne, ancienne directrice de l'exploitation et des opérations aéroportuaires, Madame Aïcha Sow, contrôleur aérien à la retraite, Madame Fatimata Wopa Gaye, manager en gestion de l'aviation civile et Madame Falla Gueye, contrôleur de la navigation aérienne et ancienne responsable des hôtesses.