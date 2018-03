Sénégal: Mobilisation de l'IED contre... Aly Ngouille Ndiaye - Oumar Sarr et decroix dressent un bilan positif

Quoiqu'ils ne soient pas parvenus à s'approcher du bâtiment abritant les bureaux du ministère de l'Intérieur, sis à la place Washington, au centre-ville de Dakar, les responsables de l'initiative pour des élections démocratiques (Ied) à l'origine du rassemblement interdit et réprimé par la suite par les forces de la police se sont félicité de la réussite de leur mobilisation.

En effet, s'adressant aux journalistes au rond-point Sandaga, quelques minutes avant que la police ne commence à faire pleuvoir des grenades lacrymogènes sur ce lieu et alentours et ne procède à l'arrestation du député Mamadou Diop Decroix, ce dernier et le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais (Pds) Oumar Sarr ont dressé un bilan positif de ce rassemblement interdit. «Les militants ont bien répondu à notre appel et nous sommes satisfaits», a déclaré l'ancien compagnon de Landing Savané.

Poursuivant son propos, le leader d'Aj/Pads n'a pas manqué de dénoncer le nombre impressionnant de policiers déployés par les autorités pour les empêcher d'accéder au ministère de l'Intérieur.

Abondant dans le même sens, Oumar Sarr, secrétaire général adjoint du Pds et ancien ministre dans le régime libéral de Me Wade précisera tout de même qu'ils ne reculeront devant rien et qu'ils continueront leur combat pour la démocratie. «On est regroupé dans plusieurs endroits pour rallier notre lieu de rendez-vous. Mais c'est difficile et dure d'accéder au ministère de l'Intérieur parce qu'ils ont mis des policiers partout mais nous sommes plus forts que ça. Nous ne reculerons pas, nous allons au contraire nous appuyer sur ces interdictions pour mobiliser davantage et gagner le combat pour la démocratie. On veut une élection transparente, on ne veut d'un ministre qui dit que je suis chargé de l'organisation des élections mais ma seule mission, c'est de faire réélire Macky Sall. On veut un ministre neutre et une démocratie libre».

LA PARLEMENTAIRE MARIE SOW NDIAYE ET DIX-NEUF JEUNES MANIFESTANTS ALPAGUES

S'agissant de la patronne de l'Ujtl, Marie Sow Ndiaye, elle a été interpellée au moment où des policiers éconduisaient son camarade de parti et collègue député Toussain Manga. Accompagnée en fait d'autres femmes responsables du Pds dont la députée Woré Sarr, elle a voulu passer par le rond-point près de l'immeuble Axa assurance pour rejoindre le rond-point Sandaga. Mais, arrivée près de l'immeuble Kébé, deux agents du Gmi sont venus à sa rencontre pour lui signifier qu'elle ne pouvait pas passer par cette direction. Très remontée, l'honorable député qui avait arboré son écharpe de parlementaire s'est exécuté mais tout en déclarant à haute voix : «On n'est plus en démocratie mais en dolécratie». Sur ces mots, l'officier de police donna alors ordre à deux agents qui l'accompagnaient d'interpeller Marie Sow Ndiaye. Prenant la parole, Woré Sarr a demandé elle aussi en vain à être arrêtée. Pour ce qui est des dix-neuf jeunes manifestants interpellés et conduits au commissariat central au même titre que les deux parlementaires, ils ont été arrêtés à des lieux différents, lors de ce rassemblement interdit de l'Initiative pour des élections démocratiques.

L'opposition au régime de Macky Sall réunie au sein de l'Initiative pour des élections démocratiques (Ied) et du Front populaire pour la démocratie et la République (Fpdr) a vivement condamné la répression de la manifestation d'hier, vendredi 9 mars 2018, au centre-ville de Dakar. Dans un communiqué transmis à la presse dans l'après-midi de ce vendredi, ces deux entités relèvent ainsi que « Ce vendredi 9 mars 2018, à l'appel de l'Ied, des milliers de Sénégalais ont voulu se rassembler pacifiquement pour exiger les garanties minimales d'une élection présidentielle honnête et transparente en 2019 ». En réponse, ont-ils indiqué, «... le gouvernement de Macky Sall a sauvagement réprimé les manifestants pacifiques qui... ont voulu accompagner des délégations désignées pour déposer des lettres de protestation au ministère de l'Intérieur, auprès de Son Eminence l'archevêque de Dakar, de l'Association des Imams et Oulémas et au Médiateur de la République pour exiger la démission d'Aly Ngouille Ndiaye en sa qualité de ministre chargé des élections et la mise en place d'une Autorité indépendante chargée d'organiser et de superviser les élections au Sénégal ». L'Ied et le Fpdr ont exigé de suite « la libération immédiate des personnes arrêtées parmi lesquelles figurent des députés élus à l'Assemblée nationale ». Non sans relever que « le droit de manifester est un droit constitutionnel » et que l'opposition « n'acceptera jamais qu'un arrêté brandi par le préfet lui dénie ses droits ».

ARRETES DANS LA MATINEE PAR LA POLICE :Mamadou Diop Decroix et cie libérés vers 21h

Les manifestants de l'Initiative pour des élections démocratiques (Ied) arrêtés lors du rassemblement non autorisé de l'opposition, ont été finalement libérés à 21 heures hier, vendredi 9 mars. Au nombre de 21 personnes, ils ont vu leur élargissement intervenir après neufs tours d'horloge de détention au commissariat central de Dakar. Il s'agissait des parlementaires Mamadou Diop Decroix, patron d'AJ/Pads, de Marie Sow Ndiaye de l'Ujtl, et de 19 autres manifestants dont Mouhamadou Lamine Massaly, responsable libéral à Thiès. Aussitôt élargis, ils ont tenu cependant à réitérer à l'unanimité leur engagement à continuer le combat. Le député Mamadou Diop Decroix a fait savoir pour sa part qu'il s'agissait là des «risques du métier». Et de poursuivre : «en Afrique, si vous êtes opposant et que vous manifestez selon les droits inscrits dans la Constitution, on vous prend». Le patron d'AJ/Pads ajoutera : «Moi, je suis député. L'Assemblée est en session, on nous a arrêtés et on nous a fait passer la journée ici». A noter que certains responsables de l'opposition, membres de l'Initiative pour des élections démocratiques, comme Oumar Sarr et le député Madické Niang du Pds, avaient rejoint en compagnie de quelques militants les abords du commissariat central de Dakar où étaient retenus Mamadou Diop Decroix et compagnie. Les éléments de la police les en ont délogés au moment de la libération des manifestants arrêtés dans la matinée d'hier. Deux grenades lacrymogènes ont suffi pour tempérer l'ardeur des militants.

OUSMANE SANE (STAGIAIRE)

L'ÉCOLE PRIMAIRE ADJA MAME YACINE DIAGNE TOUCHÉE PAR UNE GRENADE

Les responsables des partis politiques, membres de l'Initiative pour des élections démocratiques (Ied), et leurs militants n'ont pas été les seuls à faire les frais de la furie des gaz lacrymogènes de la police, lors du rassemblement interdit qu'ils voulaient tenir hier, vendredi 9 mars devant le siège du ministère de l'Intérieur. En effet, les élèves de l'école primaire Adja Mame Yacine Diagne, située en centre-ville à quelques mètres du Commissariat central ont été victimes des dommages collatéraux des grenades lancées par des éléments de la police pour disperser quelques militants présents, non loin de l'hôtel de police. Envahis par la fumée piquante, les écoliers sous le coup de la panique se sont ainsi mis à pleurer et à crier. Interpellés, certains responsables de cet établissement, très remontés par ce qui venait de se passer, nous ont informés que cette situation est créée par un projectile lancé par la police à l'intérieur de l'école.

COMMISSAIRE TABARA NDIAYE, PORTE-PAROLE DE LA POLICE : «C'est sous l'effet du vent que l'odeur des grenades a envahi l'environnement de l'école»

Une certaine presse sur internet a fait état de grenades balancées à l'intérieur d'une école élémentaire. Il ne s'agit ni plus ni moins que de contrevérités. Les grenades utilisées aux abords du Commissariat central de Dakar, distant de moins de deux cents mètres de l'école, l'ont été pour disperser l'attroupement improvisé par Massaly (responsable du Pds à Thiès-ndlr) et consorts aux abords du service. C'est sous l'effet du vent que l'odeur des grenades a envahi l'environnement de l'école.