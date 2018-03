Congo-Brazzaville: Campagne de dépistage du cancer du col en faveur des femmes du CHU

L'une des innovations de la Constitution congolaise en vigueur est la notion de parité entre l'homme et la femme.… Plus »

« La meilleure clé pour améliorer les choses, c'est la prévention mais, si vous n'avez pas et ne construisez pas un programme solide de prévention du cancer du col, on aura toujours d'énormes difficultés », a-t-il souligné.

« Il s'agit de prendre en charge environ 1 199 dames. On ne peut pas les voir en une seule journée. Aussi, cela se déroulera pendant vingt et un jours », a précisé l'oncologue médical, le docteur Yvon Mabiala, oncologue.

Au Congo, près de 1 200 femmes représentant 70% des effectifs des agents du Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville, le plus grand hôpital du Congo, seront soumises trois semaines durant au dépistage du cancer du col de l'utérus considéré comme un véritable problème de santé publique dans le pays.

