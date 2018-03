Samedi 10 mars, au cercle le Gourmand sis commune de la Gombe, la Conférence des Directeurs de la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations (DGRAD), édition 2018, a pris fin sous une bonne ambiance.

Aux termes de ces travaux de quatre jours, tenus du 7 au 10 mars, les participants ont formulé plusieurs recommandations à l'endroit du Gouvernement et à la haute direction de la DGRAD. Cela, en phase avec le thème de ces assises, à savoir: «l'atteinte des assignations contenues dans la Loi de Finances pour l'exercice 2018 : un défi à relever». Parmi ces recommandations figurent, entre autres, la mise en place, dans un bref délai, d'une commission ad hoc devant examiner les problèmes administratifs des agents de la DGRAD, évaluer la convention médicale signée entre le Ministre des Finances et le Centre Hospitalier Akram, poursuivre l'organisation des formations des agents par catégorie afin de les rendre plus compétitifs... Naturellement, Madame Maguy Sambi Kikutwe, Directeur Général de la DGRAD, s'est engagée pour la mise en œuvre de ces dernières.

Elle a, dans son speech, fait savoir que ce forum était un cadre d'échange qui a permis de trouver des solutions aux multiples défis auxquels est confrontée la DGRAD qui s'est engagée dans la dynamique de la réalisation de sa mission, à savoir : celle de canaliser les recettes de l'Etat vers le Trésor public, en vue de doter le Gouvernement des moyens de sa politique. A l'en croire, cette conférence vient de doter la DGRAD d'un document stratégique, non seulement pour une mobilisation optimale des recettes non fiscales, durant l'exercice budgétaire en cours, qui sera d'ailleurs enrichi par l'apport des services d'assiette, mais également pour l'amélioration des conditions de travail de ses agents.

Après la lecture du rapport final, elle a noté le souhait de tous les participants de voir être exécutées les recommandations des conférences au regard du résultat dégagé après évaluation, le consensus dégagé autour du plan d'actions stratégiques de mobilisation des recettes 2018 qui sera enrichi par les services d'assiette, la volonté de tous les participants à travailler en étroite collaboration avec toutes les administrations pour relever les principaux défis de mobilisation des recettes non fiscales. Tenant compte des multiples défis à relever par la DGRAD, Maguy Sambi s'est engagée à s'impliquer dans la mise en œuvre effective des recommandations qui rentrent dans la sphère de sa compétence.

Aux participants, elle les a invités à s'approprier les résolutions de ces assises pour bien jouer le rôle d'ordonnateur et de recouvreur des recettes non fiscales au profit du trésor public. Jean-François Mukuna Kapuya, Vice-Ministre des Finances qui a clôturé les travaux, s'est dit heureux de constater, à la lecture du rapport final, qu'à l'instar des autres éditions, celle-ci a tenu toutes ses promesses, en atteignant les objectifs fixés lors du lancement de ce forum. A savoir, la production d'un document des stratégies de mobilisation des recettes non fiscales pour l'atteinte d'assignations 2018, la répartition des assignations budgétaires 2018 faisant objet de signature des actes d'engagement, et autres. Il a signalé qu'au cours des échanges entre conférenciers, plusieurs problèmes ont été identifiés.

Il s'agit du non-respect, par la MIBA de l'engagement pris dans le cadre du protocole d'accord signé avec le Gouvernement de payer la redevance minière à chaque vente, la production des imprimés de valeur par les services de l'administration des mines et l'absence d'imprimé de valeur «permis de conduire», l'absence de certains actes réglementaires d'application des dispositions contenues dans les différentes lois de finances, l'existence des Edits en matière des recettes non fiscales votés par les Assemblées en violation des lois, le cadre organique de la DGRAD qui n'est plus adapté aux activités de celle-ci.

D'où, a-t-il rappelé quelques recommandations formulées notamment, évaluer le niveau d'exécution du protocole d'accord signé entre la MIBA et le Gouvernement, l'accélération de la signature des arrêtés interministériels devant faciliter l'application des mesures relatives aux recettes non fiscales intégrées dans les différentes lois de finances, la suppression des Edits provinciaux votés en violation des lois relatives aux recettes non fiscales. Selon lui, ces recommandations prennent en compte les principaux enjeux et défis qui sous-tendent la mobilisation optimale des recettes non fiscales. Ainsi, le Vice-ministre des Finances a invité Madame le Directeur Général de la DGRAD à proposer un plan de leur mise en œuvre avec un chronogramme associé. «Je puis vous rassurer que la mise en œuvre de ces recommandations fera l'objet d'un suivi attentif au niveau du Gouvernement, afin de permettre à la DGRAD de relever le défi d'atteindre les assignations contenues dans la Loi de Finances 2018», a-t-il insisté.

Il y a lieu de noter qu'à cette occasion, les Directeurs ont signé les actes d'engagement pour la mise en œuvre des résolutions issues de cette conférence.

Recommandations

En rapport avec les ressources humaines, les conférenciers ont recommandé la mise en place, dans un bref délai, d'une commission ad hoc devant examiner les problèmes administratifs des agents de la DGRAD ; évaluer la convention médicale signée entre le Ministère des Finances et le Centre Médical Akram ; envisager le renforcement des capacités des sciences médicales de la DGRAD pour la prise en charge totale des soins médicaux des agents de la DGRAD ; finaliser le dossier d'admission des agents encore nouvelle unité ; finaliser le dossier des autres agents promus par l'Ordonnance 10/015 du 2 janvier 2010 ; poursuivre l'organisation de formation des agents par catégorie afin de les rendre plus compétitifs.

En ce qui concerne la mobilisation des recettes, procéder au renforcement des capacités du personnel de la DGRAD, spécialement dans le secteur des mines, hydrocarbures, PNTIC et de l'environnement ; proposer à l'autorité compétente la suppression des édits en matière d'encadrement des recettes non fiscales votés par les assemblées provinciales en violation des lois ; actualiser la requête interministérielle du secteur de l'énergie, en l'adaptant aux prescrits de la nouvelle loi sur l'électricité; finaliser rapidement la procédure d'impression des permis de conduire afin d'éviter la circulation des imprimés parallèles ; revisiter et publier au journal officiel l'arrêté ministériel rendant obligatoire les études et contrôle des sols et matériels de constructions pour lesquels, les routes, les ports, les aéroports, les barrages, les chemins de fer et les bâtiments ; mettre en place un cadre de concertation DGRAD-CAMI et les autres ministères de tutelle en vue d'aplanir toutes les divergences ; mettre en place des mesures adéquates : signature de protocole d'accord pour l'encadrement des recettes de la police nationale, surtout en provinces.

En rapport avec le cadre organique, finaliser rapidement le projet d'actualisation du cadre organique de la DGRAD pour la verser au fonctionnement actuel ; envisager l'organisation en faveur des agents de la DGRAD des séances d'information et de sensibilisation sur les mesures introduites dans les lois des finances, l'affectation des Directeurs dans les nouvelles provinces ; poursuivre l'acquisition des bâtiments en faveur des services de la DGRAD encore locataires jusqu'à ce jour.

Pour les ressources financiers, appuyer la DGRAD dans le déploiement de ces services sur terrain par la libération des crédits budgétaires alloués au titre d'intervention économique afin d'élargir l'assiette des droits, taxes et redevances.