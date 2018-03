Afrique: CPI - Un Nigérian a été élu nouveau président, «avec effet immédiat»

« Je suis très honoré de la confiance témoignée par mes pairs qui m'ont élu Président de la Cour. Alors que je prends mes fonctions, je trouve encourageant de pouvoir compter sur la vaste expérience des deux vice-présidents... Je me réjouis à l'avance de pouvoir travailler avec eux de même qu'avec tous les juges et le personnel de la Cour. J'entrevois également avec grand enthousiasme ma collaboration avec l'Assemblée des États parties, la société civile et la communauté internationale, afin de consolider et renforcer le système du Statut de Rome », a déclaré le Nigérian. Sans oublier d'exprimer sa reconnaissance à celle qui l'a précédé, Silvia Fernández de Gurmendi, et les deux anciennes vice-présidentes.

