Algérie: Lille - Yacine Benzia confirme les agressions des supporters

Auteur du deuxième but de Leicester contre West Bromwich Albion samedi, Ryad Mahrez a une fois de plus… Plus »

« Le fait que des joueurs de mon équipe aient été agressés, même si on comprend le mécontentement des supporters, il y a une limite à ne pas franchir. C'est une situation délicate pour tout le monde, on donne le maximum et on va tout faire avec ceux qui voudront nous encourager. On va réussir à se maintenir », a déclaré le Dogue après la rencontre.

Lille et Yacine Benzia, très en danger, ont concédé un match nul contre Montpellier ce samedi à l'occasion de la 29ème journée de Ligue 1. Un score qui les maintient à la 19ème place au classement et qui n'a pas du tout plu à leurs supporters. Ces derniers ont donc agressé plusieurs de leurs joueurs après le match comme le confirme l'attaquant algérien.

