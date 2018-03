Congo-Kinshasa: PSG - Nkunku ravi de sa prestation contre le FC Metz

Très bon attaquant mais aussi très jeune, Christopher Nkunku est malheureusement très peu utilisé au Paris Saint-Germain.

L'avant-centre français d'origine congolaise est barré par Mbappé, Neymar et Cavani et n'est apparu que 13 fois cette saison. Titularisé hier contre le FC Metz à l'occasion de la 29ème journée de Ligue 1, Nkunku a inscrit un doublé. De quoi prouver qu'il progresse. Et à la fin du match, il était forcément en joie après sa prestation aboutie.

« J'attendais d'avoir ma chance. J'attendais ça depuis longtemps et j'ai travaillé toute la saison pour ça. Je suis content de ma prestation, je suis en progression et je dois continuer comme ça. (... ) On va trouver les ressources, la plupart sont des grands joueurs qui ont déjà vécu de telles situations et on va travailler pour gagner tous les matchs jusqu'à la fin de la saison », a déclaré Nkunku au micro de Canal+.