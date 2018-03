Cameroun: Zone anglophone - Un groupe armé diffuse la vidéo d'un fonctionnaire enlevé

Joint par téléphone, le ministre de l'Administration territoriale a confirmé que le gouvernement avait bien reçu et authentifié cette vidéo. C'est la première fois que ce groupe armé revendique une prise d'otage et choisit ce mode de communication.

La vidéo est en circulation depuis samedi soir via les réseaux sociaux, Facebook notamment et l'application WhatsApp.

Il dit être délégué régional des affaires sociales de la région du Nord-Ouest et supplie le ministre des Affaires sociales d'intervenir auprès du gouvernement en vue de pousser celui-ci à donner des preuves de vie des leaders se réclamant de « l'Ambazonie » arrêtés au Nigeria et extradés à Yaoundé en janvier dernier.

