Kenya: La coalition d'opposition divisée sur l'accord entre Kenyatta et Odinga

Le président de la République et le leader de l'opposition ont décidé vendredi au cours… Plus »

« Nous avons besoin d'un dialogue national sur les problèmes de ce pays, a-t-il plaidé. Que Raïla et Uhuru se soient rencontrés est louable. Cela brise la glace et nous sort de l'impasse. Je suis sûr que Raïla nous expliquera pourquoi il a décidé de faire ce qu'il a fait. »

Les désaccords entre Raïla Odinga et ses alliés sont apparus au grand jour le 30 janvier lorsque le chef de la NASA a prêté serment en tant que président du peuple. Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka et Moses Wetangula étaient tous absents. Depuis, l'union n'est plus sacrée. Ce samedi 10 mars, Musalia Mudavadi n'a pas caché son agacement.

Après l'accord signé vendredi 9 mars entre le président Uhuru Kenyatta et son opposant Raïla Odinga, certaines dents grincent à la direction de l'opposition. Les trois grands alliés de Raïla Odinga, unis au sein de la coalition NASA, n'étaient pas présents et répètent qu'ils n'étaient même pas au courant. Pour le parti, c'est une nouvelle fissure dans un édifice déjà fragilisé.

