Algérie: Leicester - Puel salue l'excellent match de Mahrez contre WBA

Auteur du deuxième but de Leicester contre West Bromwich Albion samedi, Ryad Mahrez a une fois de plus prouvé son importance dans le jeu des Foxes. A l'issue du match, l'entraineur de l'équipe est revenu sur sa belle prestation de Mahrez et celle de ses coéquipiers.

« C'était une victoire cruciale. La première mi-temps était très tendue et des chances se sont créées de part et d'autre. Le score aurait pu être de 3-3 à la mi-temps. Mais on a été meilleur en deuxième période ce qui nous a permis de marquer de super buts », a déclaré Claude Puel avant d'ajouter : « Mahrez ? Il a marqué et a été l'auteur d'un excellent match. C'est important qu'il continue à bien jouer. Il a montré toutes ses qualités et depuis son retour, son attitude est excellente et il se donne à fond pour son équipe ».

L'épisode du transfert raté de Mahrez à Manchester City en janvier semble désormais oublié.