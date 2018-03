Angola: Le doctorat en Sciences Biomédicales résulte de la nécessité de la formation des cadres au pays

Luanda — Le doctorat en Sciences Biomédicales répond à la nécessité du pays de former des cadres hautement qualifiés pour la recherche, la formation et la gestion des programmes et projets, a affirmé samedi à Luanda, la ministre de l'Enseignement Supérieur, Science, Technologie et Innovation, Maria do Rosário Bragança Sambo.

S'exprimant à l'ouverture du premier Doctorat en Sciences Biomédicales, qui connait la participation de 25 médecins formés dans la Faculté de Médecine de l'Université Agostinho Neto (UAN), la gouvernante a dit que la formation allait faciliter la prestation des services de santé des maladies prioritaires, comme la malaria, tuberculose, VIH/Sida, entre autres.

À l'occasion, elle a salué l'organisation, sérénité et le travail de la Faculté de Médecine et du Centre d'Études en Éducation Médicales (CEDUMED), pour la réalisation dudit projet.

De l'autre, la ministre a souligné le partenariat avec l'Institut d'Hygiène et Médecine Tropicale de Lisbonne (IHMT), le considérant comme "un partenariat européen d'excellence dans ce domaine".

Durant la cérémonie, l'UAN et l'IHMT ont signé un protocole sur le fonctionnement du Doctorat et un mémorandum entre l'UAN et la Banque Millenium Atlântico en présence du président en exercice de la 6e commission de l'Assemblée Nationale, Pereira Alfredo, du directeur du Cabinet des Cadres du Président de la République, Edson Barreto, entre autres personnalités.