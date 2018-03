Congo-Kinshasa: Inquiétude à Bunia sur fond de violences en Ituri

Pendant ce temps, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a entamé des consultations à Bunia avec les représentants des différentes communautés, des notables et de la société civile.

Ils sont armés de fusils, de machettes et d'autres armes blanches. Ils attaquent la nuit comme le jour incendiant maisons et champs. D'après des témoins, certains parmi eux porteraient d'anciennes tenues de l'armée congolaise. Plusieurs sources affirment même que plusieurs de ces combattants sont dotés de radios comme moyen de communication.

Dans l'est de la République démocratique du Congo en Ituri, les violences s'approchent de plus en plus de Bunia, le chef-lieu de cette province, ce qui inquiète la population. Beaucoup s'interrogent toujours sur l'identité ainsi que la motivation des assaillants.

