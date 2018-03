Angola: Les journalistes appelés à être perspicaces dans la recherche de sources crédibles

Luanda — Le ministre de la Communication sociale, João Melo, a fait appel vendredi à Luanda aux journalistes pour qu'ils soient plus perspicaces dans la recherche de sources crédibles pour la production de leurs contenus.

Le ministre s'exprimait lors d'une conférence adressée au personnel de la Radio Nationale d'Angola (RNA), dans le cadre du cycle de recyclage des journalistes des médias publics siégés dans la capitale du pays, débuté le 24 février dernier.

João Melo a cité le journal officiel "Diário da República" et les sites Web des départements ministériels, des institutions publiques et privées, ainsi que d'autres sources pour la production de nouvelles crédibles et de l'intérêt de la nation.

Compte tenu des difficultés rencontrées en Angola pour obtenir des données officielles, le ministre de la Communication sociale a conseillé aux journalistes d'utiliser également les documents officiels disponibles sur Internet.

João Melo a toutefois reconnu que certaines entités officielles avaient fait preuve d'une plus grande compréhension et ouverture depuis la pris de fonction du nouvel exécutif en octobre 2017.

Cette ouverture, selon lui, est le résultat des rencontres qu'il avait tenues avec des ministres, des gouverneurs et des vice-gouverneurs provinciaux, ainsi qu'avec des administrateurs municipaux, mettant l'accent sur l'importance de la communication institutionnelle et de la presse.

Lors de la conférence, João Melo a souligné l'importance des médias publics et privés, ainsi que du rôle des journalistes dans les sociétés (... ).

"La presse publique doit être la plus crédible, la plus sérieuse, la plus équilibrée et la plus objective, et c'est dans cet effort que le ministère de la Communication sociale est impliqué", a déclaré le ministre.

João Melo a précisé que l'exécutif issu des élections générales du 23 août 2017 était engagé à garantir une information plurielle, indépendante, rigoureuse, exempte et responsable.

De même, selon le ministre, le gouvernement cherche à encourager les principes de déontologie et d'éthique professionnelle relatifs à l'exercice de l'activité de la Communication sociale et à la liberté d'expression des citoyens.

Le recyclage des journalistes, qui se déroule sous l'égide du Ministère de la Communication sociale, en collaboration de certaines entités reconnues par la société angolaise, couvrira également les organismes privés à travers le pays.