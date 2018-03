Ile Maurice: The Voice France - La Mauricienne Yvette Dantier séduit Pascal Obispo et Florent Pagny

Pari gagné pour la jeune Yvette Dantier. Sur la scène de The Voice France hier, samedi 10 mars, la jeune femme de 24 ans a ému Pascal Obispo et Florent Pagny grâce à son interprétation de «Téléphone-moi», de Nicole Croisille. C'est finalement l'équipe du tout nouveau coach de l'émission, en l'occurrence Pascal Obispo, qu'elle a choisi d'intégrer.

C'est hier, sur sa page Facebook, qu'Yvette Dantier a révélé sa participation à l'émission de TF1. Elle écrivait alors : «Je chanterai vraiment devant ces références de la chanson française, à la télé, pour de vrai de vrai? C'est irréel!»

La jeune chanteuse a, en fait, été repérée par Baptiste Jung, chargé de casting pour la région océan Indien. Et elle réussit haut la main ses deux auditions, l'une via skype et l'autre à Paris, avant de pouvoir se présenter aux auditions à l'aveugle. Yvette Dantier emboîte ainsi le pas à Jane Constance - grande gagnante de «The Voice Kids» en 2015 -, Fabien Cornelius (NdlR, il se trouvait dans l'équipe de la chanteuse Jenifer, qui a depuis quitté l'émission) et Laurent-Pierre Lecordier (qui avait, lui, intégré l'équipe de Florent Pagny).

Grande gagnante de Ti Mambo en 2005

De «Star 2012» en passant par «Nu Pays Nu Lamizik», cette habitante de Grand-Gaube en a fait du chemin. Elle était la grande gagnante de l'émission «Ti Mambo», en 2005. C'est surtout le show «Talents By Mouv», en 2015, qui la révèle au grand public.

Repérée par Richard Hein, le producteur de Zulu, Yvette Danntier intègre la troupe et elle impressionne. Après son HSC, elle passe les examens de la Royal School of Music grâce à la guitare, qui n'a aucun secret pour elle ; elle maîtrise les accords à la perfection. Ses influences ? Le jazz et la bossa nova.

Étudiante à l'université de Maurice, Yvette Dantier a fait plusieurs scènes, dont des festivals et des premières parties. Son dernier projet : une collaboration avec l'auteur-compositeur Nicolas Tarik. Vous pouvez d'ailleurs découvrir leur duo, La Perle Rare, sur la page Facebook de la jeune chanteuse.