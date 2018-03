Tunisie: Marche pour l'égalité entre hommes et femmes dans l'héritage

Monia Ben Jemia est optimiste, et pour cause. Le président de la République Béji Caïd Essebsi lui-même s'est prononcé l'an dernier en faveur d'une réforme de la loi sur l'héritage. Il a nommé une commission chargée de travailler sur cette question. Celle-ci devrait rendre ses recommandations cet été.

« Déjà le fait qu'il y a un débat national sur la question, ça veut dire que c'est sorti du sacré. Il y a quelques années, c'était une question taboue, on ne pouvait absolument pas en parler. Donc je pense qu'on va pouvoir avancer, on va pouvoir l'avoir cette égalité dans l'héritage », dit-elle.

« L'égalité dans l'héritage est un droit, et non une faveur », c'est sous ce slogan que près de 3 000 personnes, femmes et hommes, ont défilé jusqu'à la place du Bardo, devant le Parlement.

