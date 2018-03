Congo-Kinshasa: La CPI confirme la condamnation de Bemba pour subornation de témoins

Six nouveaux juges élus à la Cour Pénale Internationale (CPI) pour un mandat de neuf ans prêtent serment vendredi (09.03.18) à La Haye. Parmi eux, il y a deux africaines dont l'Ougandaise Solomy Balungi Bossa et la Béninoise Reine Alapini Gansou.

Il avait écopé pour cela d'un an de prison et de 300.000 euros d'amende. Sa défense avait alors attaqué ce verdict devant la chambre d'appel. Or cela risque de tourner en sa défaveur puisqu'en rejetant cette action, la chambre d'appel ordonne que la peine prononcée en première instance soit revue, ce qui fait craindre une aggravation de cette peine.

Chef du Mouvement de Libération du Congo (MLC) à l'époque des faits, Jean-Piere Bemba a été condamné en 2016 pour une vague de meurtres et de viols commis par cette milice en Centrafrique, entre octobre 2002 et mars 2003.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.