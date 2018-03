Sud-Soudan: Tensions entre le pays et l'ONU après la fermeture de Miraya FM

En attendant, les Nations unies ont engagé des discussions avec le gouvernement et font profil bas. Cette décision porte un coup supplémentaire à la liberté de la presse dans ce pays où presque tous les correspondants étrangers ont été forcés à partir, alors que les médias et les journalistes locaux sont souvent la cible des autorités.

La radio des Nations unies est l'une des plus populaires du pays. Son franc parler et son indépendance n'ont jamais plu aux autorités sud-soudanaises, qui ont menacé à plusieurs de fermer Miraya FM.

Au Soudan du Sud, le bras de fer est engagé entre les autorités et les Nations unies, suite à la décision de fermer la radio Miraya FM, qui émet en anglais et en arabe depuis 2006, bien avant l'indépendance de pays. Les autorités reprochent à la station de l'ONU de ne pas respecter les lois du pays, qui est entré dans sa cinquième année d'une guerre civile qui a fait plus de quatre millions de déplacés, et où la liberté de la presse a fortement reculée, selon RSF.

