Congo-Kinshasa: Effervescence !

opinion

Ça y est. La fièvre digne de toute période pré-électorale commence à s'emparer de la scène politique Rd Congolaise. Alliances massives officielles et officieuses ainsi que divorces sur fond de divergences de vues, du "je t'aime moi non plus " ou encore de "coulez sans nous " deviennent des faits d'actu au Congo-Kinshasa.

Oui, c'est cela le mal électoral reconnaissable par ces signes avant-coureurs qui symbolisent que les politiques congolais sont parvenus à comprendre que les élections sont incontournables. La MP les disait, même par le biais de son Autorité Morale, irréversibles. L'ONU, elle, s'apprête à faire des joutes du 23 décembre 2018 un aspect incontournable et non-reportable dans une prochaine résolution par une sacralisation de l'almanach de la CENI. Cette dernière, pour sa part, continue son bonhomme de chemin pour la concrétisation des étapes déclinées dans ce calendrier électoral. Le décor semble donc planté pour que ces élections là -attendues depuis le couac électoral de 2016- soient organisées. Et, à neuf mois de ces dernières, la quête du pouvoir fait l'effet d'excitant politique dans tous les bords.

Quoique pas totalement sûre : un, que les élections de décembre 2018 vont avoir lieu ; deux, d'y prendre part dans son intégralité, l'Opposition politique congolaise subit, pourtant, les effets d'excitations électorales. Des alliances se scellent et des divorces se dessinent. Le cas de la coalition de l'Union pour la Nation Congolaise de Kamerhe et ses alliés du Mouvement de Libération du Congo-Kinshasa du Chairman Bemba toujours à la CPI est un fait marquant. Plus encore, l'union de ce même MLC avec le PALU d'Antoine Gizenga avec les Muzito et Lugi Gizenga en tête est un fait poignant qui s'impose comme signe de la quête des postes à mandat électif. Les regroupements sont de rigueur et même un passage obligé pour ces élections 2018 surtout avec les nouvelles règles du jeu de concoctées par la loi électorale à l'instar de la problématique du seuil de représentativité. Même à la Majorité Présidentielle, cette idée fait école. Alors que les esprits s'interrogent sur le départ ou non du PALU de cette plateforme, le samedi 10 mars dernier, pas moins de 30 partis politiques ont signé la charte de la famille politique du Président Kabila qui, lui, aussi, en perspective de ces élections, d'ici juillet 2018, devra se décider sur l'option d'un dauphin. Et, le sujet crée des remous. Soit !

Mastodonte de l'Opposition radicale, le Rassemblement de Limete n'est pas épargné par l'onde de choc de la période pré-électorale. Eh oui. L'opinion se demande si l'aile de Limete du Rassop ne va pas voler en éclat dès lors que Katumbi signe une veillée d'arme avec ceux qui le veulent comme candidat Président à Jobourg, au pays de Mandela, et que Félix Tshisekedi, de son côté, à Kinshasa, reçoit le soutien de l'Udps/Limete comme candidat, aussi, à la Présidentielle de décembre 2018. Le fils Tshisekedi se veut rassurant jusque-là et Katumbi évite d'aborder cette divergence. Mais, seulement, la question est celle de savoir si le désaccord sur des intérêts si poignants ne va-t-il pas avoir raison de l'union impulsée à Genval fin 2016 ? Le temps saura répondre à cette lancinante interrogation dont la réponse ne manquera pas de combler la MP et ses alliés. Néanmoins, à l'aube des urnes de décembre, l'arène politique congolaise est en effervescence.