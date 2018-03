Seychelles: L'hôtel Kempinski Seychelles récompensé pour ses pratiques respectueuses de l'environnement

Le Kempinski Seychelles Resort a reçu la récompense « Eco-Friendly Hotel Award » pour les Seychelles décerné par « Luxury Travel Guide ».

"Les récompenses Luxury Travel Guide représentent le sommet de l'accomplissement pour l'hôtellerie, gratifiant les meilleur dans leurs domaines respectifs. Arriver en tête est, par conséquent, vraiment une réussite dont nous sommes fiers », a déclaré le directeur général de l'hôtel, Masami Egami.

Le prix, qui reconnaît les efforts du complexe pour l'adoption de pratiques durables, a été annoncé le mois dernier.

Egami a déclaré : « Nous sommes ravis de recevoir cet hommage aux côtés de tous ceux qui ont excellé dans l'industrie et continueront leurs efforts pour être un exemple vivant et efficace de pratiques durables exemplaires.

Kempinski Seychelles Resort a adopté des pratiques durables, y compris sa propre station de traitement de l'eau sur place pour la recycler et l'utiliser pour ses aménagements paysager.

En 2017, l'hôtel situé dans le quartier ouest de Mahé à Baie Lazare a également investi dans un certain nombre de technologies vertes pour la conservation de l'eau et de l'énergie.

Le programme Plant-a-Tree (plante un arbre), de la station est une autre initiative mise en place pour réduire son empreinte carbone tout en cherchant à restaurer les habitats naturels, protéger la faune indigène et éduquer les visiteurs sur la biodiversité des Seychelles.

Les clients séjournant au complexe sont également encouragés à adopter des gestes éco-responsables tout en restant sur l'île.

Le Luxury Eco-Friendly Hotel Award du Luxury Travel Guide est le dernier d'une série de récompenses pour les efforts déployés par l'hôtel d'intégrer des pratiques commerciales durables dans ses opérations quotidiennes, a indiqué le complexe hôtelier dans un communiqué.

L'année dernière, l'hôtel a reçu son label de tourisme durable des Seychelles pour la troisième fois consécutive et a obtenu le bronze chez Earth Check, le premier groupe mondial de gestion environnementale et de services professionnels pour l'industrie du voyage et du tourisme.

Les Luxury Travel Guide Awards reconnaissent et célèbrent l'excellence dans tous les secteurs de l'industrie du voyage et du tourisme. Leur équipe d'experts voyage à travers le monde afin d'identifier et de mettre en valeur les meilleurs hôtels, compagnies aériennes, voyagistes et sociétés de services réputés.