Trente nouveaux partis politiques ont rejoint la Majorité Présidentielle et fléchissent, désormais, face à l'idéologie de Joseph Kabila Kabange, Autorité Morale de la MP. Ils croient en l'alternance démocratique et sont, présentement, préoccupés par le rendez-vous électoral du 23 décembre 2018.

Pour le président du parti "Force Démocratique pour la République", FDR, Patrice Bondo Muteba, remporter les élections prochaines est une évidence pour la MP. «Sous le haut patronage du Président Joseph Kabila, nous allons remporter les élections à venir. Nous allons faire des alliances pour défier le fameux seuil de représentativité. La FDR va remporter les élections, et fera en sorte que le Candidat de la MP qui nous sera présenté à la présidentielle soit élu, avec succès», soutient le numéro Un de cette nouvelle formation politique au sein de la MP.

«Nous appartenons à la Majorité Présidentielle. Nous n'avons pas, du tout, peur du fameux seuil de représentativité. Nous allons remporter les élections législatives et soutenir, valablement, notre Candidat à la présidentielle», professe, décidément, Patrice Bondo Muteba, président du parti "Force Démocratique pour la République, FDR. « Nous aimons notre pays et nous avons choisi d'adhérer à la Majorité présidentielle. Notre parti est une école. Nous voulons aider le Chef de l'Etat et tous les Gouvernants à transformer, réellement, les Congolais, afin que chacun considère que ce pays est un cadeau précieux que Dieu nous a donné. Nous voulons aider les Congolais à changer des mentalités, à se prendre en charge, à aimer ce beau pays, de sorte qu'il parvienne à se développer grâce aux efforts de chacun de ses fils et filles », renchérit-il.

En ordre de bataille

Tous les camps de l'arène politique RD. Congolaise, toute la MP et une frange importante de l'Opposition, semblent, sans faux-fuyants, investis contre vents et marrées, pour la tenue effective des échéances électorales à l'horizon 2018, conformément au calendrier de la CENI, du dimanche 5 novembre 2018. Ouverte pour accueillir quiconque souhaiterait s'allier à elle, la famille politique du Chef de l'Etat, Joseph Kabila Kabange, a dû recevoir, à bras ouverts, 30 nouveaux partis qui se sont joints à son combat de conquête du pouvoir démocratique.

La MP se met, visiblement, en ordre de bataille pour les prochaines élections. A la signature de la charte par cette flopée de partis l'illustre, le Secrétaire Général de la MP et président de la Chambre basse du Parlement RD. Congolais, Aubin Minaku Ndjalandjoko et son Adjoint, Joseph Koko Nyangi, étaient là. Outre la Force Démocratique pour la République, FDR, il y a notamment, Congo Positif de Dieudonné Nkishi Kazadi, l'Alliance Congolaise de lutte contre la pauvreté, l'ADPI de Jean-Claude Nongo, l'ABJ de Adelar Ilunga et consorts qui se joints au combat de la Majorité Présidentielle, en vue de la conquête du pouvoir, par la seule voie des élections. Plus d'un pressentent l'arrivée desdits scrutins électoraux, qui perdra, perdra ; qui gagnera, gagnera.