Maroc: Une délégation du consulat du Maroc à Madrid visite le plus grand centre de transport-logistique d'Espagne

Pour sa part, M. Chaoudri a relevé que l'Espagne constitue un partenaire économique essentiel pour le Maroc, pour différentes raisons liées à la proximité géographique et à la position stratégique des deux pays, exprimant sa volonté d'œuvrer au renforcement des liens de coopération et de coordination entre les deux pays, notamment en bénéficiant au mieux des opportunités offertes par ce secteur économique au grand potentiel.

S'étalant sur une superficie de 1,07 million de m2, qui sera portée à 1,23 million de m2 après des travaux d'agrandissement, le centre accueille les bureaux de grandes multinationales, où travaillent plus de 6.000 employés, et enregistre le passage de 4.500 véhicules par jour, dont 1.200 camions TIR.

Cette visite a été une occasion pour souligner la qualité des relations liant l'Espagne et le Maroc dans tous les domaines, en particulier au niveau économique, l'Espagne étant un partenaire de premier plan pour le Maroc, ainsi que pour prendre connaissance du potentiel économique de la zone de Coslada, qui jouit d'une position géographique stratégique près de l'aéroport de Barajas et d'un réseau de transport dense.

La délégation, conduite par le consul général du Maroc à Madrid, Amin Chaoudri, a été reçue au siège de la mairie de Coslada par le maire Ángel Viveros, du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), avant de visiter le Centre des transports de Coslada, la Zone d'activités logistiques et le Centre intégral des transports internationaux, en plus du Port sec de Madrid, en vue de s'enquérir de l'expérience de cette grande zone dédiée au transport-logistique, rapporte la MAP.

Une délégation du consulat général du Maroc à Madrid a visité vendredi le plus grand centre de transport-logistique d'Espagne, situé dans la localité de Coslada, au nord-est de Madrid, dans le cadre des visites de travail visant à renforcer les liens avec les différentes institutions et administrations espagnoles dans la circonscription consulaire de Madrid.

