Congo-Kinshasa: Devant le Conseil de Sécurité - She Okitundu demande une décrispation équitable

Le Ministre des Affaires Etrangères et Intégration Régionale, Leonard She Okitundu, a dénoncé, dernièrement au siège des Nations Unies, l'utilisation abusive du concept décrispation réclamée par les opposants et l'Eglise catholique.

A l'en croire, la décrispation doit concerner tous les acteurs politiques, tant de la Majorité, de l'Opposition que de la Société Civile, dont l'Eglise catholique ainsi que les partenaires internationaux. Tous doivent poser des actes dans le sens souhaité, celui d'accompagner constructivement, d'une manière paisible, le processus politique qui marche de pair avec le processus électoral.

Sur ce même ordre d'idées, Leonard She Okitundu a fait savoir devant l'Organisation des Nations Unies que le gouvernement congolais travaille sans relâche pour appliquer intégralement l'Accord de la Saint Sylvestre, surtout dans son volet décrispation. En analysant scrupuleusement les dires du Vice-premier ministre, Ministre des Affaires Etrangères et Intégration Régionale, on comprendrait sans doute que l'Accord du 31 décembre 2017 serait difficilement appliqué surtout quand il demande que la décrispation soit mise en œuvre par tous les acteurs politiques de la RDC, tant de la majorité, de l'opposition que de la société civile ; alors que l'opinion a tendance à attendre tous les signaux uniquement que du Pouvoir et que la décrispation ne concerne concrètement que les opposants.