Congo-Kinshasa: Coupe de la CAF - Dcmp quitte Kinshasa ce lundi à destination de Bata

En Ligue de champions, le match retour União Desportiva do Songo de Mozambique contre le Tout-Puissant Mazembe, le samedi 17 mars à Beira, sera officié par les arbitres mauritaniens. L'Arbitre central Ahmad Imtehaz Heeralall sera secondé par Cauvelet Louis Ralph Fabien (A1) et Jean Daniel Telvar (A2). Les Corbeaux partent avec un avantage de 4 buts inscrits lors de la manche aller. Quant au match de l'As Vclub contre les Marocains de Difaa El Jadida, ce sont les Sud-africains qui seront au sifflet dans l'ordre qui suit Victor Miguel de Freitas Gomes (AC), Johannes Sello Moshidi (A1), et John Van Wyk Mervyn (A2). Signalons que Vclub est déjà rentré au pays depuis vendredi 9 mars dernier.

Ce match DCMP-Deportivo Niefang de la Guinée Equatoriale, initialement prévu pour le samedi 17 mars, a été renvoyé de 24 heures, soit dimanche 18 mars, sous le coup de 15h00 TU. Il sera officié par un trio arbitral nigérian. Il est composé d'Abdoulaye Rhissa Almustapha comme arbitral central, Yahaya Mahamadou Assistant 1, et Abdoul Aziz Moctar Saley Assistant 2. Le match Maniema Union contre l'USM Alger qui devait se jouer le même samedi 17 mars à 18h00 (17h00 TU) au stade Omar Hamadi, à Alger, a été aussi renvoyé à dimanche 18 mars, à la même heure. Les arbitres libériens seront au sifflet pour cette rencontre. Il s'agit de Jerry S. Yekeh (AC), Johnson Gbartea (A1) et Abraham Boye Fahbulleh (A2). Les deux clubs congolais vont jouer leur va-tout.

C'est le premier voyage de Daring Club Motema Pembe à l'extérieur du pays depuis plus de 7 ans. Dcmp n'y va pas en touriste, mais, plutôt, pour jouer un match très important contre Deportivo Niefang de la Guinée-équatoriale, à Malabo, match retour des 16ème de finales de la 15ème édition de la Coupe de la Confédération. Otis Ngoma et ses poulains ont un défi à relever, celui de ramener la qualification au pays, pourvu qu'ils fassent mieux que lors du match aller à Kinshasa qui s'est soldé par un nul (1-1).

