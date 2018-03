Sénégal: Saint-Louis - La bonne cohabitation entre chrétiens et musulmans magnifiée par le maire

"Son credo était de combattre la pauvreté pour ne plus voir la misère sur terre, en achetant également des esclaves pour ensuite leur rendre la liberté, en soulageant les malades, etc.", a-t-il fait noter.

Selon Monseigneur Sambou, "Anne Marie Javoueh a vécu toute sa vie pour accomplir la volonté de Dieu sur terre et elle ne cherchait que Dieu dans ses actions en direction des plus pauvres, avec un zèle apostolique".

Le maire a rappelé pour le saluer le rôle joué par la "Bienheureuse" Anne Marie Javoueh, fondatrice de la congrégation des Sœurs de Saint Joseph de Cluny dans la défense de la cause humaine, plus particulièrement des pauvres, grâce à ses œuvres bienfaitrices destinées à leur rendre la dignité humaine.

