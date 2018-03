Sénégal: CMU - Le PNLP va enrôler 1000 élèves à Grand-Dakar

Dakar — Le coordonnateur du Plan national de la lutte contre le paludisme (PNLP), Doudou Sène a annoncé, samedi, l'enrôlement de 1000 élèves des 9 établissements scolaires de Grand-Dakar dans la Couverture maladie universelle (CMU).

"Nous avons voulu jeter un clin d'oeil au ministère de l'Éducation nationale à travers l'inscription de 1000 élèves à la mutuelle de santé pour vulgariser cette politique chère au chef de l'État Macky Sall", a dit M. Sène.

Le coordonnateur du PNLP s'exprimait à la cérémonie officielle de la journée santé inclusive et intégrée intégrant plusieurs composantes au centre de santé de Grand-Dakar visant à mobiliser les femmes et obtenir leur engagement à travers le ministère de la Femme, de la Famille et du Genre.

"Nous avons choisi toutes les écoles primaires de la commune, les meilleurs élèves et les élèves démunis afin de soulager les parents et les femmes notamment de ce lourd fardeau car on peut tomber malade à tout moment" a soutenu Doudou Sène.

"La sélection de ces mailleurs élèves des six écoles publiques et trois privées de Grand-Dakar a été faite depuis plus d'une semaine par les agents de la CMU, le directeur de la mutuelle et les chefs d'établissements" a-t-il expliqué.

Selon M. Sène, "c'est une action destinée aux élèves de la commune de Grand-Dakar mais il y'aura certainement d'autres bonnes volontés qui vont faire la même chose pour accompagner le processus que le président Macky Sall a lancé dès son accession à la magistrature suprême".

"C'est-à-dire de faire de sorte que tout le monde puisse se soigner car la maladie peut subvenir à tout moment et elle coûte cher à la famille", a-t-il ajouté.

Doudou Sène a en outre indiqué que "le ministère de la Santé, à travers le PNLP, a voulu saisir l'opportunité offerte par cette rencontre pour nouer un partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille et du Genre".